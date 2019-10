Megosztoztak a pontokon a déli rangadón

Bár a mérkőzés előtt a Bácsalmás még nyeretlenül, egy ponttal állt a tabella utolsó helyén, a Jánoshalma pedig remek győzelmi szériával érkezett, ráadásul a jánoshalmiak azt tudták, hogy győzelem esetén az élre állhatnak, a déli rangadó mindig kiszámíthatatlan. Ez be is igazolódott, végül döntetlenre végeztek egymással a felek.

Snyehola révén már a második percben megszerezte a vezetést a hazai gárda, az állást a 17. percben Andelic egalizálta. A második játékrész első negyedórájának a végén Arnos talált be a hazaiak kapujába, ekkor úgy tűnt, igazolódik a papírforma. De csak négy percig tűnt úgy, a hazaik részéről Hernády ugyanis hamar egalizált. A Jánoshalma próbálta ugyan bevinni a győztes találatot, ám hiába támadott, az eredmény már nem változott. Kiharcolt egy pontot a sereghajtó, de a vendégek is utolérték a számukra csalódást jelentő egy szerzett pontjukkal a tabella élén álló Hartát.

Vojnics-Zelics Szasa: – Gyor­san vezetést szereztünk és utána jól zártuk a területeket. A mi célunk az volt, hogy ne szenvedjünk újabb vereséget, ezért így is építettük fel a játékunkat. Többet támadtak a jánoshalmiak, és el kell ismerni, hogy jobban is játszottak, de mi jól védekeztünk, miközben a kevés lehetőségünkből sikerült két gólt is szereznünk. Az eredménnyel elégedettek lehetünk, ehhez gratulálok is a csapatnak.

Florin Nenad: – Ilyen a foci. A hazaiak tulajdonképpen igazi helyzetek nélkül szereztek két gólt, mi meg közben vagy öt lehetőséget elhibáztunk. Hiába támadtunk többet, a szerencse nem volt mellettünk és végül kifizetődött a nagy akarással küzdő hazaiak taktikája. Nem szabad ilyen gólokat kapni, így kicsit csalódott vagyok.

Bácsalmási PVSE–Jánoshalmi FC 2–2 (1–1)

Bácsalmás, 350 néző. V.: Bosnyák (Juhász, Kiss L.).

Bácsalmás: Piegel – Hajrulovic, Knap, Kaszás, Ikotic (Sibalin, 73.), Hernády (Rudics, 69.), Snyehola, Sőreg, Figura, Velez, Schneider. Edző: Vojnics-Zelics Szasa.

Jánoshalma: Urlauber – Szabó Sz., Gáspár, Stojanovic V., Jesic, Harnos, Andelic, Farkas (Stojanovic M.), Maravic, Babic, Nagy D. Edző: Florin Nenad.

Gól: Snyehola (2.), Hernády (61.), ill. Andelic (17.), Harnos (57.).

Sárga lap: Hernády (51.), Figura (57.), Kaszás (75.), Rudics (84.), Sőreg (91.), ill. Nagy D. (81.). Kiállítva: Stojanovic Veljko (89.).