Meglepte a Jánoshalmát a Kerek, de előbbi ment tovább

Az első fordulóban szabadnapos Jánoshalma a bajnoki nyitányon kellemes meglepetést okozó Kerekegyházát fogadta a megyei kupa második fordulójában. A Kerek ismét tudott meglepetést okozni, a rutinosabb hazaiak azonban végül fölülkerekedtek.

Az újoncként remek hazai sikerrel – 5–2-re győzték le a Kiskunhalast – bemutatkozó Kerekegyházára újabb komoly vizsga várt hét közben, hiszen szerdán az egyik bajnokesélyes, a Jánoshalma otthonában játszottak megyei kupamérkőzést.

Nagy lendülettel kezdett a hazai gárda, sikerült is lerohanniuk az újoncot. A hazai csapat Harnos révén már a 3. percben megszerezte a vezetést, a 11. és a 13. percben pedig a klub egyik nyári igazolása, Babic kétszer is betalált, padlón volt a Kerekegyháza, nagy verés nézett ki, a semleges szurkolók tulajdonképpen bosszankodtak, valójában mit is keresnek itt. Sokáig azonban nem kellett bosszankodniuk, a vendégcsapat ugyanis idővel lenyugodott, és a félidőben káprázatos hajrát kivágva Malik Milán két góljával előbb 3–2-re módosította az eredményt, majd Kovács Péter révén még az első játékrészben egyenlített is.

A második játékrészben aztán érvényesült a rutin és a tapasztalat, két pontrúgásnak köszönhetően Babic megszerezte saját maga harmadik, csapata negyedik gólját, majd Szabó Szilárd beállította a végeredményt.

A Jánoshalma jutott tehát tovább az utolsó megyei körbe, a Kerekegyháza pedig tulajdonképpen vereséget szenvedve is átment az igen nehéz vizsgán.

Sarok Attila, a Jánoshalma technikai vezetője: Már az első negyedórában elhúztunk 3–0-ra, de nagyon jó csapat ez a Kerekegyháza, az egy-két idősebb, rutinos játékossal megerősített fiatal, rengeteget futó gárda még az első játékrész hajrájában kiegyenlített. Ehhez kellett ahhoz, hogy ma egy-két játékosunk az első félidő végén nem nagyon volt a helyzet magaslatán, így aztán magunkra húztuk az ellenfelet. A második játékrészben néhány játékosunk megsérült, így gyorsan kihasználtuk a három cserét, így aztán amikor Harnos Zoltánnak lett egy kisebb húzódása, őt már nem tudtuk lehozni, sérülten maradt a pályán. A második játékrészben aztán pontrúgásokból végül sikerült bedarálnunk a vendégeket. Nagyon örülünk, hogy továbbjutottunk a kupában, várjuk a jövő heti sorsolást, no meg a hétvégi akasztói meccset. Annak nagyon örülünk, hogy az új csatárunk, Babic három góllal mutatkozott be a hazai közönség előtt. Le a kalappal a vendégek előtt is, ezzel a Kerekegyházával a bajnokságban számolni kell, nagyon jó, futós, fiatal csapat.

Csordás Csaba: Nagyon büszke vagyok a fiaimra. Természetesen nem vagyunk hozzászokva ehhez a szerda-szombat ritmushoz, így az elején meglehetősen belealudtunk a mérkőzésbe. De mindenféleképpen az erőnket mutatja az, hogy 3–0-s állásról is képesek voltunk fölállni, és akár meg is fordíthattuk volna a mérkőzést, a helyzeteink megvoltak hozzá. Sajnos a végén pontrúgásból kaptunk két elkerülhető gólt, azokat a hibákat, amiket ott elkövettünk, mindenképpen ki kell javítanunk. De összességében gratulálok a srácoknak.

Jánoshalmi FC–Kerekegyházi SE 5–3 (3–3)

Jánoshalma, 200 néző, vezette: Polyák Attila (Tóth István, Lichtenberger István)

Jánoshalma: Urlauber – Balázs (Farkas D. 46.), Gáspár (Stojanovic V. 46.), Jesic, Harnos, Andleic, Szeibert, Maravic, Babic, Nagy D. (Kiss B. 62.) Edző: Florin Nenad.

Kerekegyháza: Házi – Farkas I., Nagy N., Kis R., Malik (Treiber 58.), Gavula, Kemenczés, Gáspár, Szász, Kovács P., Sallai (Bashiri-Shahroodi 67.). Edző: Csordás Csaba.

Sárga lap: Farkas I. 87., Házi 90. perc.

Gól: Harnos 3., Babic 11., 13., 70., Szabó Sz. 88., illetve Malik 31., Kis R. 44., Kovács P. 45 perc.