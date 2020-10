Meglepetéspontot rabolt Szabadszállásról a Helvécia

Hazai sikert ígért a papírforma a Bács-Kiskun megyei labdarúgó bajnokság harmadosztályának Északi csoportjában, a 10. fordulóban lejátszott szabadszállási mérkőzésen, ugyanis a forduló előtt listavezető, kilenc mérkőzésből huszonöt pontot gyűjtött Szabadszállás második csapata a tizennégy ponttal rendelkező Helvéciát fogadta.

A mérkőzés első félideje nagy harcot, enyhe hazai dominanciát és kevés helyzetet hozott, gólt azonban nem, bár a szabadszállási gárda egy alkalommal megdöngette a felső kapufát. Így némi meglepetésre 0–0-s állással vonultak pihenőre a csapatok.

A második játékrészben aztán felpörögtek az események. A 48. percben a Progli helyére az első félidő derekán beállt Halász egy kapu előtti lepattanó labdát követően középről, nyolc méterről jobbal a jobb alsó sarokba lőtt, 1–0. Amikor hét percre rá a vendégcsapat megfogyatkozott – Molnár reklamálás miatt kapott sárga lapot, amely azonban a második volt neki, így indulhatott zuhanyozni – alighanem megnyertnek tekintette a hazai gárda a találkozót. A vendégek azonban nem. Az 58. percben szabadrúgáshoz jutott a Helvécia, a kaputól 18 méterre. A hazai kapus elkezdte a sorfalat fölállítani, ám mivel a játékvezető nem jelezte, hogy a szabadrúgással meg kell várni a sípszót, a szemfüles Tamás Richárd a hazaiakat meglepve a kapuba emelt, 1–1. Négy percre rá aztán növelte is az előnyét a vendég csapat, Bálind kapott egy remek indítást, és a saját térfeléről indulva, két védő között elnyargalt a hazai 16-osig, majd Csorba fölött a hálóba emelt, 1–2. Három perccel ezt a szólót követően a hazai Sztakó is bemutatta, hogy ő is képes szép, egyéni akcióból eredményesnek lenni, ő a bal oldalon nyargalt végig a vendégek térfelén, és a kifutó Horváth Mihály mellett helyezte a kapuba a hazaiak egyenlítő gólját, 2–2. A küzdelem heve ezt követően sem csökkent, a kapuba azonban már egyik fél se talált be, így nagy meglepetésre, de egyáltalán nem érdemtelenül pontot rabolt a Helvécia Szabadszállásról.

Pandur László, a Szabadszállás edzője: – Sajnos a mai napon elszenvedtük az első döntetlenünket. Listavezetőként fogadtuk a Helvéciát, amely nagyon megnehezítette dolgunkat. Bár mi szereztük meg a vezetést Halász góljával, az azt követően majd egy félidőn keresztül emberhátrányban játszó ellenfelünk 2–1-re megfordította a maga javára a mérkőzés állását. Sztakó góljával sikerült egyenlítenünk, és bár azt követően nagy nyomást helyzetünk a vendégekre, a győztes gólt már nem sikerült begyötörnünk. A hajtós, küzdelmes mérkőzésen csapatunk több hibával és pontatlanul játszott, ennek tudható be, hogy ma kénytelenek voltunk megelégedni a döntetlennel a harcos, nagyot küzdő ellenfelünkkel szemben.

Timár Zoltán, a Helvécia játékos-edzője: – Sikerült feledtetnünk a múlt heti kudarcot, amikor hazai pályán a Szank előtt voltunk kénytelenek fejet hajtani. Úgy jöttünk el a listavezetőhöz, hogy futballozunk egy jót, semmiféle lelki teher nem volt a csapaton, az esélytelenek nyugalmával érkeztünk, így aztán nagyon örülünk, hogy sikerült pontot rabolnunk. A mérkőzésen a hazai csapat dominált, de kontrából mi is tudtunk a kapuja előtt veszélyt okozni. Ezen a találkozón egymásért küzdöttünk példamutató módon, és ennek az eredménye ez a pontszerzés. A Városföld csapatától, amely a Szabadszállás kettő legnagyobb riválisa a bajnoki címért folytatott versenyben, várjuk a jutalomfelajánlásokat.

Szabadszállási SE II.–Helvéciai SE 2–2 (0–0)

Szabadszállás, 120 néző, vezette: Tamaskó Csaba (Benedeczki Zoltán, Juhász Martin)

Szabadszállási SE II.: Csorba – Sipos, Horváth R., Varga M., Progli (Halász 24.), Erdősi, Farkas, Szigeti, Sztakó, Márkus, Hegedűs. Edző: Pandur László.

Helvécia: Horváth M. – Csorba A., Jánosity, Palásti, Bálind (Török 90.), Juhász V., Dinnyés (Kulman 91.), Csorba Z. (Komáromi 60.), Tamás, Börönde, Molnár. Edző: Timár Zoltán

Gól: Halász a 48., Sztakó a 65., illetve Tamás az 58., Bálind a 62. percben.

Sárga lap: Márkus a 41., Szigeti a 85., Erdősi a 92., illetve Tamás a 71, percben.

Kiállítva: Molnár az 55. percben.