Megérdemelte a bentmaradást a Mizse KC

Egyfelől megbüntette az élet a lajosmizsei NB I/B-s férfikézilabda-csapatot, hiszen a nagyon gyenge őszének köszönhetően végül papíron kiesett a másodosztályból. Ugyanakkor jutalmazta is az élet őket, hiszen a huszáros tavaszt követően végül mégis sikerült bent maradniuk. A csapat jobbszélsőjével, a Mizséhez tavaly nyáron érkezett Vancsics Jánossal beszélgettünk, aki 22 mérkőzésen 108 góllal járult hozzá csapata teljesítményéhez.

– Életvitelszerűen hol laksz?

– Keceli vagyok, ott is lakom, ott is dolgozom. Így onnan járok edzésekre és meccsekre is.

– Szomorú lett a bajnokság vége, de egy nappal a zárás után mégis happy enddel végződött a történet.

– Mi tagadás, féltávnál, a bajnokság őszi idényének a zárásakor meglehetősen rosszul álltunk. Akkor már nem sok esélyt láttunk arra, hogy az utolsó két fordulónak még reális bentmaradási eséllyel mehetünk majd neki. Hogy ez mégis így alakult, abban közrejátszott megannyi váratlan tavaszi bravúr. A szerzett pontokat tekintve egy igen jól sikerült és eredményes tavaszt produkáltunk. A végén pontazonossággal estünk ki, hiszen a Nyíregyházának ugyanannyi pontja volt, mint nekünk. Olyannyira szoros volt a mezőny második fele, hogyha csak egy meccsel többet sikerült volna nyernünk, még a 6. hely táján is végezhettünk volna. Utólag okos az ember, de érdekes, hogy az ősszel Nyíregyházáról elhoztunk egy pontot, tavasszal viszont hazai pályán kikaptunk tőlük. Talán az a két pont hiányzott a legjobban a végelszámolásnál. Viszont az is igaz, hogy máshonnan hoztunk olyan bónuszpontokat, amelyekre korábban álmunkban sem gondoltunk. Tavasszal összesen 12 pontot szereztünk, tehát a tavaszra nem lehet panasz. És azt hiszem, a keretet tekintve ki is hoztuk magunkból a maximumot. Végül aztán a nagy küzdelem, a megannyi bravúr mégsem volt hiába, hiszen mégiscsak a tavaszi menetelésnek köszönhetően szereztük meg a Keleti és Nyugati csoportot együtt tekintve a legjobb kieső pozíciót, és ennek aztán óriási lett a jelentősége, hiszen már a bajnokság zárása után egy nappal eldőlt, hogy megmarad az NB I/B-s tagságunk. Tehát valahol nem érdemtelenül maradtunk bent. Amit mi tudtunk, megtettünk.

– Jöttek ifiválogatottak kettős igazolással Ceglédről. Ők tudtak egyáltalán edzésre járni, vagy pedig a meccseken szoktatok össze?

– Megvolt egy mizsei mag, és a januárban tűzoltásra érkezett Nagy Károly próbálta úgy kiállítani a csapatot, hogy lehetőleg az összeszokott mizsei mag játsszon együtt, és lehetőleg a ceglédi fiatalok is próbáljanak meg egy-két játékossal kiegészítve együtt játszani. Ők kevés edzésünkön tudtak részt venni, így az összeszokottság hiánya miatt ez volt az ideális megoldás. Ők, érthető módon, ritkán tudtak edzésre járni, sőt, néha mérkőzésre sem engedhette el őket a ceglédi vezetés, abban az esetben, ha egyszerre játszott a két egyesület. Ők is kivették a teljesítményből a részüket, de a mizsei kemény mag is odatette magát azért, hogy a tavasz szép legyen.

– Melyik volt a legemlékezetesebb meccs a csapat szempontjából?

– Tavasszal azért volt jó pár. Az egyik legpozitívabb emlék a Békés elleni idegenbeli győzelmünk. Rengeteg volt a hiányzó, a sérültek, a juniorválogatottak nélkül mentünk el, lényegében csikócsapattal, és egy olyan Békés látott vendégül minket, amely az ősszel Mizsén alaposan megszórt bennünket, erre Békésen heroikus küzdelemben az utolsó pillanatokban egy góllal sikerült megnyernünk a mérkőzést. Ez mindenképpen az élre kívánkozik, de hasonlóan emlékezetes bravúr a bajnok Orosháza legyőzése is hazai pályán, az is egy óriási fegyvertény volt. Ezeknek a bravúroknak volt köszönhető, hogy a hajrába fordulva maradt még esélyünk a bentmaradásra.

– Melyek voltak személy szerint a te nagy meccseid?

– Ezeken a mérkőzéseken nekem is jól sikerültek a dolgaim. De a saját személyemre kihegyezve nem szeretnék meccset kiemelni. Hiszen volt olyan mérkőzés, amelyen csak három gólt szereztem, viszont összességében az egész csapat jól játszott. És nem arra van szükség, hogy én nyújtsak extrát, a sikernek az a kulcsa, ha a csapat szépen, harmonikusan együtt muzsikál, és mindenki teszi a saját dolgát. Annál is inkább, mert mi akkor vagyunk jók, amikor egységesek vagyunk. Lelkes kis csapat a miénk, amelynek a tagjai tudnak küzdeni egymásért is, és ha összeállunk, akkor bárki ellen lehet keresnivalónk.

– Jól érzed magad Mizsén? Egy folyton a bentmaradásért harcoló csapatban?

– Igen, szeretek. Jó kis csapat ez, jó kis közösség, kifejezetten jól érzem itt magam. Az első évemben nagyszerűen sikerült beilleszkednem, a srácokat is nagyon szeretem, remélem, hogy ez kölcsönös.

– Maradsz Mizsén?

– Maradok. Úgy gondolom, hogy megerősített csapattal fogunk nekilátni a következő szezonnak, és itt most nemcsak igazolásokra gondolok – mert ahogy hallottam, lesznek –, hanem arra is, hogy idővel felépül Hollós Máté, aki nagyon fontos eleme a mizsei gépezetnek, tavasszal viszont mégis nélkülöznünk kellett. De ismétlem, lesznek érkezők is, és remélem, hogy a következő idényben az eredményt tekintve is sikeresebbek leszünk.

Vancsics János névjegye

Poszt: jobbszélső

Születési hely: Budapest, 1986

Korábbi csapatok: Kiskőrösi KSK, Tatabánya KC, Pick-Szeged, Kecskeméti KSE, Csurgó, PLER KC, Eger, Mizse KC

Magasság: 186 cm

Testsúly: 85 kg