Makóra látogat a KTE

Az NB III.-as bajnokság Közép csoportjának 27. fordulójában Makóra látogat a Kecskeméti TE. A vendégek vezetőedzője, Szabó Tibor és a hazaiak játékos-edzője, Magyar György a Kecskemetite.hu portálnak nyilatkozott a vasárnap 17 órakor kezdődő találkozó kapcsán.

– Ez is egy nagyon nehéz mérkőzés lesz. Annak ellenére, hogy a Makó kieső helyen van, egy nagyon szervezetten védekező, masszív csapatról van szó. Nekik az utolsó szalmaszál lehet ez a meccs a bennmaradás szempontjából, és ebbe biztosan megpróbálnak belekapaszkodni. A mi helyzetünkben is a három pont elfogadható, úgyhogy egy kemény és küzdelmes találkozóra van kilátás – mondta Szabó Tibor, míg Magyar György így vélekedett: – Nekünk életbevágóan fontosak lennének a pontok, a bennmaradás szempontjából minden apró siker számít most már. Bár a matematikai sanszunk minimális, de főleg hazai pályán szeretnénk megragadni az utolsó lehetőségeket. Igyekszünk felkészülni a Kecskemétből, de az egész mezőny teljesen kiszámíthatatlan, soha nem tudni, hogy egy-egy csapat éppen milyen arcát mutatja az aktuális fordulóban. Talán a tabella első négy helyezettje tud egy stabil átlagot hozni, a többiek hol jobb, hol rosszabb napot fognak ki. Mindenképp a három pont megszerzése a célunk, hiszen, ha az utolsó négy meccsből esetleg sikerülne legalább hármat megnyerni, akkor talán a Szekszárd nyomába eredhetünk. Az elsődleges célunk most az, hogy a Paksot utolérjük, ehhez nagyon kellene ez a hazai siker.

A két együttes őszi meccse 3–3-as döntetlennel ért véget a Széktói Stadionban.

A KÖZÉP CSOPORT ÁLLÁSA

1. Szeged-GA 26 18 4 4 44–14 58

2. Szentlőrinc SE 26 16 5 5 42–17 53

3. SZEOL SC 26 15 6 5 38–15 51

4. Dunaújváros 26 12 8 6 29–16 44

5. FC Dabas 26 10 7 9 32–31 37

6. Bp. Honvéd-MFA II. 26 10 7 9 30–34 37

7. Pécsi MFC 26 9 9 8 29–28 36

8. Iváncsa KSE 26 9 8 9 39–35 35

9. Taksony SE 26 10 4 12 29–36 34

10. Rákosmente KSK 26 8 8 10 26–31 32

11. Kozármisleny FC 26 7 11 8 28–26 32

12. Kecskeméti TE 26 7 10 9 31–33 31

13. Szekszárdi UFC 26 7 7 12 16–27 28

14. Paksi FC II. 26 5 8 13 24–40 23

15. Makó FC 26 5 5 16 24–47 20

16. Hódmezővásárhely 26 4 5 17 17–48 17