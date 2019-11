Magasra tették a lécet a lajosmizsei csapatnál

Az előkelő harmadik helyen várja a nyolcadik bajnoki fordulót a Mizse KC együttese. Jakab László, a csapat edzője reméli, hogy a magasra tett lécet nem engedik alább.

Még négy forduló van hátra a 2019/2020-as bajnokság őszi szezonjából a férfi NB I./B Keleti csoportjában. A jelenleg harmadik helyen álló Mizse KC háromszor a tabella alsó felében lévő csapatokkal (Ózdi KC, Balassagyarmat, Balmazújváros), míg egyszer a mostani éllovassal, a KTE-Piroska szörp együttesével találkozik. Tehát a papírformát nézve nem elképzelhetetlen, hogy a telet a dobogón tölti a lajosmizsei együttes.

– Sokan nem gondolták, én biztosan nem, de szerintem a játékosok sem, hogy ilyen előkelő helyen leszünk hét forduló után. Azt szokták mondani, hogy evés közben jön meg az étvágy, bízom benne, hogy mi sem lakunk jól az eddig elért eredményeinkkel. A játékosaimmal arról is beszéltünk már, hogy ha feltettük a mércét erre a magasságra, akkor ne engedjük alább. Az eddigi sikereink azt bizonyítják, hogy nem vagyunk rossz csapat, de ahhoz, hogy ez így is maradjon az eddigieknél is többet kell tennünk – vélekedett Jakab László, a mizseiek edzője, aki – ahogy azt szinte minden tréner teszi – csak a következő meccsre koncentrál. Jelenleg az Ózd elleni, szombaton 18 órakor kezdődő hazai találkozóra.

– Minden meccshez úgy állok hozzá, hogy nyerni szeretnék, így az Ózd elleni találkozóhoz is. Nekünk nincsenek könnyű mérkőzéseink, mindig keményen meg kell dolgoznunk a két pont megszerzésért, függetlenül attól, hogy hol állunk a tabellán. Tisztességesen felkészülünk az ellenfeleinkből, ennek az eredménye az eddigi jó teljesítményünk. Az Ózdot is felkészülve várjuk, és bízom benne, hogy szombaton gyarapítani fogjuk a pontjaink számát – tette hozzá a szakember, aki minden játékosára számíthat a borsodiak elleni találkozón.

A Mizse KC idei programja; november 16. szombat, 18 óra: Mizse KC–ÓAM-Ózdi KC. November 23., szombat, 18 óra: KTE-Piroska szörp–Mizse KC. November 30., szombat, 18 óra: Mizse KC–Balassagyarmati Kábel SE. December 7., szombat, 18 óra: Balmazújvárosi KK–Mizse KC.