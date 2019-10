Magabiztosan győzött a listavezető

Az éllovas Kunszállás az utolsó előtti Helvéciai SE vendége volt a megyei másodosztály Északi csoportjában, a 8. fordulóban. A kunszállásiak nem bíztak semmit a véletlenre, az első perctől kezdve nyomást gyakoroltak a hazaiakra, és magabiztosan nyerték a mérkőzést.

Rögtön az első perctől kezdve nagy fölényben játszott a kezdőjét tekintve lényegében megye egyes gárdával felálló Kunszállás, a hazaiak nagy koncentrációval őrizték a kapujukat, egészen a 17. percig sikerrel. Akkor Kertész Ádám tört be a bal oldalon a 16-oson belülre, visszagurított Pöszmet elé, aki 12 méterről a jobb alsó sarokba lőtt, 0–1. Hét percre rá Pöszmet ismételt. Ő maga hozta föl a labdát, az első lövése még lepattant egy védőről, a kipattanót követően azonban 17 méterről a bal alsó sarokba helyezett, 0–2. Nem engedett a fogáson a vendégcsapat, továbbra is nyomás alatt tartották a hazaiak kapuját. A hazaiak először a 29. percben veszélyeztettek, akkor Rékasy szabadrúgása szállt mellé. A 39. percben Mizsei Adrián tört be a bal oldalról a 16-oson belülre és lőtt a jobb felső sarokba, 0–3. A félidő utolsó percében Mizsei tört ki egy jó indítással, a kapus mellett el is húzta a labdát, de kisodródott, középre adott labdáját a védők lefülelték.

Nagy reményei nem maradhattak a hazaiaknak a második félidőre, ennek ellenére góllal kezdtek. A 49. percben Kovács Imre tört be a bal oldalról,és éles szögből lőtt a vendégek kapujába, 1–3. Két perc múlva visszaállt a különbség, egy vendég lövést követően kipattant a hazai kapusról, Horváth Mihályról a labda, a szemfüles Kertész Ádám helyezte a hálóba, 1–4. Ő állította be a végeredményt is az 58. percben, lemásolva az előző gólt. Akkor Mizsei Adrián tört be a büntetőterületre, és az ő lövését követően kipattanó labdát lőtte Kertész Ádám a léc alá, 1–5. A hátralévő félórában a hazaiakat dicséri, hogy sikerült eltüntetniük a listavezető mezőnyfölényét.

Timár Zoltán,a Helvécia edzője: – Véleményem szerint mi vagyunk az egyetlen igazi amatőr csapat a megyei másodosztályban, ahol bár nem adunk fizetést a játékosoknak, mégis szívesen jönnek futballozni, és a közönség is szívesen jár ki a meccseinkre. Mi a meccs utáni pörköltre és sörre költjük a rendelkezésünkre álló szerény keretet, ehhez képest egészen szépen helytálltunk egy nálunk jóval erősebb Kunszállás ellen.

Kertész Gábor, a Kunszállás vezetőedzője: – A csapat most jó szériában van, Helvécián ma csak nekünk volt veszítenivalónk. Tavaly itt jól játszottunk, mégis kikaptunk 1–0-ra, éppen ezért kértem a társaságot, hogy okuljunk a tavalyi mérkőzésből, és ne essünk bele azokba a hibákba, amiket tavaly elkövettünk. A kérésem az volt, hogy igyekezzünk már az elején megszerezni a vezetést. Szavaim termékeny talajra találtak, már a meccs előtt is éreztem, hogy a csapat a tavalyinál jobb mentalitással állt bele a mérkőzésbe, és valóban gyorsan meg is szereztük a vezetést, ennek tudható be ez a magabiztos győzelem a nagyon lelkes, sportszerű csapatot felvonultató Helvéciával szemben. Sok sikert kívánok nekik a folytatásban.

Helvécia–Kunszállás 1–5 (0–3)

Helvécia, 60 néző. Vezette: Nagy A. (Geleta, Katona Gy.)

Helvécia: Horváth – Kovács I. (Csorba), Kocsis (Molnár), Szemerédi, Kovács B., Szöllősi, Rékasy, Szabó L. (Németh), Dunai, Balasi, Börönde. Edző: Tímár Zoltán

Kunszállás: Jelen – Mizsei F., Vincze, Hatvani (Ficsór), Miszei A., Kertész Á., Jókai, Pöszmet, Rádi (Trungel), Tóth D., Fábián. Edző: Kertész Gábor

Gólszerző: Kovács I. 49., ill. Pöszemt 17., 24., Mizsei A. 39. Kertész Á. 51., 58.