Ma játssza az idei első bajnokiját a ScoreGoal

A kecskemétiek a Dunaújvárost fogadják ma este 19 órai kezdettel, a Messzi István Sportcsarnokban.

A rövid téli szünet után ma este folytatja a ScoreGoal Kecskemét Futsal csapata a szereplését a futsal első osztályban. A szokásostól eltérően ezúttal pénteki napon, azaz ma este lép pályára hazai környezetben az SG Kecskemét Futsal csapata. A bajnoki tabellán a jelenleg a 8. helyen álló hírös városi kék oroszlánok az eggyel előttük álló Dunaújvárost fogadják 19 órai kezdettel, a Messzi István Sportcsarnokban.

A két klubot egyébként évek óta tartó jó és szoros szakmai kapcsolat köti össze, a bajnoki összecsapáson azonban ez az egyébként jó kapcsolat biztosan nem lesz érzékelhető, – ahogyan a két gárda őszi, dunaújvárosi meccsén is szünetelt a pályán a barátság, akkor 5–2 arányban diadalmaskodtak a vendéglátók – hiszen mindkét együttes szeretné bezsebelni a győzelemért járó három pontot.

Fehér Zsolt, a Dunaújváros vezetőedzője nem is rejtette véka alá, hogy a három pont megszerzése céljával érkeznek ma este Kecskemétre.

– A felsőházi rájátszásba vágyunk, ezért aztán mindenképpen csakis a győzelem lehet az elfogadható számunkra ezen a találkozón. A kecskemétiek játéka folyamatosan fejlődik, ahogy haladunk előre a bajnokságban. A hazaiak veszélyes kontráit meg kell állítanunk, illetve a kétszer húsz perc alatt a saját játékunkat kell, hogy érvényesítsük. Tiszta lelkiismerettel mondhatom, hogy felkészülten várjuk a meccset. Tisztában vagyunk azzal is, hogy nekünk már nem szabad hibázni az alapszakaszban ahhoz, hogy elérjük céljainkat.

– Szeretnénk az alapszakasz hátralévő meccsei­ből a legtöbbet kihozni – jelentette ki a kecskemétiek vezetőedzője, Koós Károly. – Erre a legnagyobb esély mindig hazai pályán kínálkozik, ám jól tudjuk, hogy a Dunaferr és a Veszprém ellen nem lesz egyszerű dolgunk még itthon sem. Ma esti ellenfelünk, a Dunaújváros igen erős játékerőt képvisel, a pontrúgásaik életveszélyesek, Fehér Zsolt kiválóan összerakta a csapatát. Minél több pontot kell még begyűjtenünk az alapszakaszban annak érdekében, hogy legyen hite a gárdának és megmaradjon a reménye arra, hogy a rájátszásban reális esélyünk legyen a bennmaradás kiharcolására. Másrészt nagyon fontos, hogy a játékosok is átérezzék, hogy a lehetőséggel, amit kaptak, azzal élni kell.

– Vannak és lesznek változások az edzésszámban, a keret összetételében. Mindent megtesz a szakmai stáb és a vezetőség, hogy céljainkat elérjük. A tornacsarnokok leterheltsége és nyitvatartása miatt az elmúlt hét felkészülése nem egészen úgy alakult, ahogy mi azt terveztük, de ettől függetlenül úgy gondolom, hogy péntekre készen fogunk állni, hogy bátor és taktikus játékkal rukkoljunk elő a Dunaferr ellen. Bízom benne, hogy ez pontot, vagy akár pontokat érhet. Hűséges szurkolóink biztatására ezúttal is nagy szükségünk lesz, úgyhogy várjuk őket nagy szeretettel. Móra Viktor, a kecskeméti csapat csatára számára pikáns lesz ez az összecsapás, hiszen ő az előző évadban a Dunaferrt erősítette, ennek megfelelően a szokásosnál is izgatottabban várja ezt a mérkőzést.

– Nagyon izgatottan várom a meccset. Természetesen jól ismerem a Dunaferr játékosait, hiszen korábban hétről hétre együtt dolgoztunk. Ősszel már az odavágót is nagyon vártam, de most, a kecskeméti összecsapás talán még az őszinél is izgalmasabbnak ígérkezik. Tudjuk, hogy mire képes a Dunaújváros, már az ősszel is megtapasztaltuk testközelből, hogy egy kiváló gárdáról van szó. A két csapat közti különbséget hazai pályán talán könnyebben tudjuk eltüntetni, mint idegenben, meggyőződésem, hogy a kontrákból megiramodva veszélyesek lehetünk. Bízom benne, hogy az eltervezett játékunkat megvalósítva tudjuk szurkolóinkat pontszerzéssel megörvendeztetni. Számítunk rájuk nagyon, a pénteki időpont talán még barátibb is számukra, mint a szokásos hétfő esti. Úgyhogy várunk mindenkit nagy szeretettel.

Az első idei fordulót megelőző három hetes téli szünet alatt egy szerb játékossal, Aleksandr Gavrilovic-csal erősített a kecskeméti gárda. A játékos, aki hazájában nemrég került be a szerb válogatott felnőtt keretébe, a Dunaferr ellen még nem léphet a pályára, de a Ferencváros ellen már bizonyíthat.

Férfi futsal NB I.

1. BERETTYÓÚJFALU 14 13 1 0 73–35 40

2. HALADÁS VSE 14 11 1 2 71–25 34

3. NYÍRGYULAJ 14 9 2 3 54–34 29

4. ARAMIS SE 14 7 1 6 45–53 22

5. DEAC 14 5 2 7 34–50 17

6. FTC 14 5 1 8 46–54 16

7. DUNAFERR 14 4 4 6 42–44 16

8. KECSKEMÉT 14 3 1 10 25–53 10

9. VESZPRÉM 14 2 2 10 28–49 8

10. RUBEOLA FC 14 2 3 9 27–48 8

A Rubeolától egy pontot levontak.