Közel egy hónapja játszott utoljára bajnokit a Mizse

Már korábban eldőlt, hogy az NB I./B-s KTE-Piroska szörp és a Kecskeméti NKSE hétvégi bajnokija elmarad. Ugyanerre a sorsra jutott a Mizse KC is, az együttes szombaton nem mérkőzik meg a Vecséssel.

A férfi NB I./ B Keleti csoportjában szereplő Mizse KC közel egy hónapja, október 24-én lépett utoljára pályára bajnoki mérkőzésen. Majd elhalasztották a Nyíregyháza és a DEAC elleni találkozóját, ahogy erre a sorsra jutott a november 21-re kiírt Vecséssel szembeni mérkőzése is.

– Nincs mindenki karanténban csak néhány játékos, és én is abban voltam tíz napig. Próbáljuk túlélni ezt a helyzetet, kiheverni a betegségeket. De bízom benne, hogy talán most már átmegy rajtunk, és tudunk meccseket játszani – mondta Avar György, a Mizse KC vezetőedzője. – Jelenleg edzünk, de ez néha nehezen ment, mert volt olyan hét, amikor csak néhányan tudtak jönni. Úgy készülünk, hogy bármikor játszhatunk, de arról még fogalmunk sincs, hogy a Békés elleni, november 28-ai meccsünk elmarad, vagy sem. Úgy vélem, hogy a novemberi, decemberi találkozókat el kellene engedni, és a bajnokság végét megtoldani, akkor pótolva be az elmaradt meccseket.

A lajosmizsei együttes eddig öt bajnokin van túl, négyszer kikapott és egyszer győzött.

– A bajnokság elején a rengeteg sérült miatt volt nehéz a dolgunk, majd jött a koronavírus. Volt olyan találkozó, amikor halasztást szerettünk volna kérni, de az ellenfél nem ment bele, majd később ezt másnak megtette. Ez nem fair, de ebbe bővebben nem szeretnék belemenni. A hiányzók miatt sokszor kellett átalakítani a játékunkat, a védekezésünket nehezen találjuk. De tudom, ha komplettek leszünk, akkor meghatározó, biztos játékkal rukkolunk elő – tette hozzá Avar György.