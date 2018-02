A KKC megszerezte a harmadik helyet az alapszakaszban

Óriási volt a tét a Kecskeméti Kosárlabda Club számára vasárnap este a fővárosi Kiss Lenke KS elleni találkozón, a Női Amatőr NB I Piros csoportjában. Tudható volt, hogy hazai győzelem esetén a kecskeméti lányok az alapszakasz harmadik helyén végeznek, ami az idény előtt az álmok netovábbjának számított. A lányok ha nem is szépen, de megnyerték azt a mérkőzést, ahol csak egy dolog számított: a győzelem.

Bizonyára agyonnyomta a tét ifjabb Tóth Viktor lányait, ugyanis végig szoros első negyedet vívtak a lelkes sereghajtóval szemben. A lepattanók többségét a vendégek szerezték meg, akik kétszer négy ponttal is vezettek, még a 8. percben 16–20 állt az eredményjelzőn, végül 22–22 lett az első etap vége.

A második negyedben mit sem változott a felállás, szárnyaltak a szoros eredmény által inspirált vendégek, a hazaiak pedig helyzeteket, ziccereket kidolgoztak ugyan, ám elképesztő százalékban ki is hagyták azokat. A negyed utolsó pillanataiban aztán sikerült kisebb előnyre szert tenni, nem utolsó sorban a dudaszó előtti másodpercben elindított triplának köszönhetően.

A harmadik játékrészben aztán végre beindult, és egyre olajozottabban működött a gépezet. Egyre szebb akciókat vezettek a kecskemétiek, a 25. percben először tíz fölé kúszott az előny. Nagyon elkapták a ritmust, szebbnél szebb megoldásokat mutattak be, az első félidőben jobbára bosszankodó közönség ekkor már nem egyszer vastapsra ragadtatta magát, működött minden, ami korábban nem, így tizennyolc pontos előnnyel zárták a harmadik szakaszt.

A negyedik negyedben megint szétszórtabb lett a hazaiak védekezése, a vendégek, akiknek dicséretére legyen mondva, az utolsó pillanatig nem adták fel a küzdelmet, a 37. percben nyolc pontra megközelítették a hazaiakat, sőt, a 40. percben hatra, de végül nyolc ponttal nyert a hazai gárda.

Ifjabb Tóth Viktor: – Nagyon fontos volt ez a mérkőzés. Ezzel a győzelemmel bekerültünk az első háromba, ami ettől a fiatal társaságtól óriási teljesítmény. Ma hatalmasat küzdöttünk, nem játszottunk igazán jól, de a kulcsszituációkban a helyén volt a lányok szíve. A harmadik negyedben sikerült a védekezésünket is agresszívvá tenni, és ezzel némileg meglepni a vendégeket, és ezt az előnyt próbáltuk tartani a végéig. Rengeteget hibáztunk, volt megannyi szituáció, amit utólag majd ki kell elemeznünk, de a meccs előtt is azt mondtam, hogy ma teljesen mindegy, hogy milyen játékkal, ha csak egy ponttal, hát egy ponttal, de a lényeg az, hogy húzzuk be ezt a mérkőzést. Ez sikerült is, én pedig csakis szuperlatívuszokban beszélhetek a lányokról, mert ezt a terhelést, amit az utóbbi időben kaptak, elbírták, minden fronton helytálltak, és bejutottunk a legjobb háromba, amire év elején kis túlzással gondolni sem mertünk.

Kecskeméti KC–Kiss Lenke KS 85–77 (22–22, 24–18, 23–11, 16–26)

Kecskemét, 130 néző, vezette: Drenyovszki, Zahorán.

Kecskeméti KC: Kurtz 13, Schlégl 15, Farkas 15, Révész S. 9, Kálló 6. Cserék: Burján B. 7, Révész L. 7, Király 4, Burján L. 9, Biszák. Edző: Ifjabb Tóth Viktor

Kiss Lenke KS: Nagy A. 16, Orosz 19, Szabó E. 17, Mészáros 6, Lajkó. Cserék: Opitz P. 16, Opitz K. 1, Tuica 2, Soós. Edző: Fekete Balázs