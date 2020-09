Jól sikerült a Kecskemét főpróbája 

Váradi Kornél, a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét vezetőedzője elégedett lehetett a Paks elleni felkészülési találkozó után. Csapatának ugyanis jól sikerült a főpróba.

A jövő pénteken rajtoló 2020/2021-es férfi NB I./A csoportos bajnokságra készülő Duna Aszfalt–DTKH Kecskemét a nyitány előtti utolsó edzőmeccsét játszotta péntek este a Messzi István Sportcsarnokban.

Rosszul kezdte a hazai csapat a Paks elleni találkozót, pillanatok alatt 2–12 állt az eredményjelzőn. Váradi Kornél, a Kecskemét vezetőedzője a negyedik percben időt is kért, rendezte a sorokat, és az első negyed végére már a KTE-nél volt a vezetés. Ezt követően fokozatosan jött fel a hírös városi alakulat, és végül magabiztosan győzött.

– Az elején rossz ritmusban kezdtünk, de aztán sikerült rendeznünk a sorokat. Védekezésben és támadásban is agresszívan tudtunk fellépni. A második félidőben is az volt a cél, hogy ne engedjünk teret a paksiaknak. Úgy érzem, hogy ez látható is volt, harcosan kosárlabdáztunk. Mához egy hétre kezdődik a bajnokság, innentől a Kaposvárra koncentrálunk. Gratulálok a csapatnak a győzelemhez, köszönjük a szurkolóknak, hogy kilátogattak és buzdítottak minket, várjuk őket jövő héten pénteken is – mondta a találkozó után Váradi Kornél.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét együttesének a Kaposvár elleni bajnokija pénteken 18 órakor kezdődik a Messzi István Sportcsarnokban.