Javítani szeretne a Kecskemét

A Merkantil Bank Liga 19. fordulójában idegenben lép pályára a Kecskeméti TE-Hufbau, mely vasárnap 13 órás kezdéssel a Szentlőrinc SE vendége lesz Kaposváron.

Egyik csapat sem várja igazán jó passzban az összecsapást, ez elsősorban a Szentlőrincre igaz. A Baranya megyei együttes utoljára október végén Soroksáron tudott nyerni, azóta viszont öt bajnokin is nyeretlenek maradtak. A pontszerzéssel is hadilábon jártak novemberben, hiszen egyedül Csákváron sikerült legalább egyet begyűjteniük, az Ajka, a Diósgyőr, a Vasas és a Siófok legyőzte a szentlőrincieket.

Nincs könnyű helyzetben ugyanakkor a KTE aktuális ellenfele, hiszen folyamatosan albérletben kell megvívnia a 12. helyen álló Szentlőrincnek hazai meccseit is, ezúttal Kaposváron rendezik az összecsapást.

A Kecskeméti TE is nehéz helyzetbe került a szezon végére, hiszen a Tiszakécske és a Haladás ellen is 1–0-s vereséget szenvedett Szabó István csapata. Ennek is megvannak a maga okai, hiszen a szombathelyiek ellen meglehetősen rövid volt a kispad, különböző okok miatt nyolc játékosát nélkülözte a KTE. Nagy kérdés, hogy vasárnap milyen összetételben léphetnek pályára a lila-fehérek, akik még így is az ötödik helyen állnak a tabellán a fordulót megelőzően újoncként.

– Az utolsó két fordulóban nem tudtuk azt az eredményt hozni, ami elvárható a csapattól – tekintett a meccs előtt kicsit vissza is a Kecskeméti TE-Hufbau vezetőedzője, Szabó István. – Pontokat hullajtottunk, hogy miért, annak az okait csak és kizárólag magunkban keressük. Külön kell venni a tiszakécskei meccset, ahol büntetőket hibáztunk, illetve a Haladás elleni rangadót is, ahol egy jól védekező ellenfelet nem tudtunk feltörni.

A hibáinkat javítani kell, pontosabb és jobb játékra lesz szükségünk a Szentlőrinc ellen.

Az ellenfelünk egy szervezett csapat, a helyezésük ellenére nagyon jól tudnak együtt védekezni, kevés gólt is kapnak. Ebből gyors átmenetekre képesek támadásban. Több szempontból is nehéz mérkőzésre számítok, ebben benne lehet az eső, a pálya talaja is. Év eleje óta tudjuk, hogy a másodosztályban nincs könnyű mérkőzés. Ezt nemcsak a saját meccseink, hanem az ellenfelek eredményei alapján is mondhatjuk. Szeretnénk ponttal vagy pontokkal hazatérni, a srácok nagyon motiváltak, de nem állunk egyszerű feladat előtt – zárta gondolatait Szabó István.

A mérkőzést Kaposváron a Rákóczi stadionjában rendezi meg a szentlőrinci klub, ahol a védettségi igazolvány és a személyi igazolvány együttes bemutatása kötelező a beléptetéskor.

Borítóképünk archív felvétel.