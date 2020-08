Idegenben játszik a Kécske és a KTE HUFBAU

Szerdán folytatódik a küzdelem az NB III.-ban, a 6. fordulóban a Tiszakécskei LC és a KTE HUFBAU is idegenben lép pályára, mindkét gárda 17 óra 30 perckor.

Az NB III. Keleti csoportjában az elmúlt fordulóban hazai pályán nagy csatában pontokat veszítő kécskei alakulat Miskolcra utazik, a DVTK II. vendégeként javíthatnak a Tisza-parti kék-sárgák. A DVTK-fakó a bajnokságban egy győzelem, két döntetlen és két vereség mérleggel a 16. helyen áll. Hazai pályán győzniük még nem sikerült az acélvárosiaknak, a Debrecen második csapatával 0–0-s döntetlenre végeztek, a Tiszaújváros és a Kisvárda II. pedig nagy csatában ugyan, de elvitte Miskolcról mind a három pontot.

A Közép csoportban a KTE HUFBAU az újonc Hódmezővásárhelyi FC vendége lesz. A vásárhelyiek jól kezdték a szezont, hazai pályán eredményesek is, így nem lesz könnyű dolga a kecskeméti gárdának, amely hazai pályán még hibátlan, idegenben azonban még nem szerzett pontot. – Nehéz meccsre van kilátás, hiszen egy masszív, agresszív, kemény csapat a Hódmezővásárhely, otthon jól is szerepelnek – nyilatkozta Gombos Zsolt, a kecskemétiek trénere. – Fontos lesz az, hogy hogyan állunk bele a mérkőzésbe, fel kell vennünk nekünk a kesztyűt. A keménységnek és az agresszivitásnak meg kell lennie a mi oldalunkról is, ugyanakkor hideg fejjel kell futballoznunk, illetve szükség lesz természetesen a jó egyéni teljesítményekre is. A célunk az, hogy idegenben is elindítsunk egy pozitív szériát.