Hatpontos derbit nyert a Kalocsa

Nem szép játékkal, nem látványos játékkal, helyette minden erőpróbát felvállalva, végigbrusztolva nyerte meg a KFC a szerb légiósokkal tarkított Jánoshalmát. Nenad vesztett, Kohány nyert hat pontról beszél.

Mondhatni saját kardjába dőlt a Jánoshalma. A szerb vendégjátékosokkal erősített csapat némi túlzással, de talán nem túl sok csapat kedvenc ellenfele a megyében. A Kalocsának sem. A hazaiak azonban tudták, hogy nem a saját, hanem a Jánoshalma játékát kell játszani, ha eredményesek akarnak lenni. Bejött Kohány edző számítása.

Kohány Balázs, Kalocsa – edző: „Még a Kecel előtt azt mondtam a fiúknak, hogy két rangadóval kell számolnunk, amelyen legalább 4 pontot szereznünk kell. Az egyik a Kecel, a másik a Jánoshalma. Mivel Kecelen ikszeltünk, itt akárhogy is, bárhogy is, de nyerni kell. Át kellett lépnünk az árnyékunkat, és felismerni, hogy a Jánoshalma ellen nem fog ülni a játékunk. Változtatni kell, és az ő stílusukat vettük fel. Kőkeményen álltunk bele minden helyzetbe, nem a szép, hanem az eredményes játékra törekedtünk. A góljaink viszont nagyon szépek voltak, míg Follárdt a védőjét és az ellenfél óriás kapusát is hintába ültette, addig és vezetést szerzett, addig csékánk a tőle megszokott precizitással bólintotta egy pontrúgás után a hálóba a labdát. Ez egy óriási győzelem volt!”

Florin Nenad, Jánoshalma – vezetőedző: „Nehéz bármit is mondani egy olyan vereség után, ahol semmi kibúvónk nincs. Míg a Kalocsa akart, addig mi nem hoztuk azt a játékot, amit akár én, akár a játékosok elvárnak maguktól. Sajnos ez nem az első eset a bajnokságban. Volt meccs, ahol az ellenfél szóhoz sem jutott, de sajnos olyan is, ahol mi nem találtunk magunkra. Ez is egy ilyen volt. De ez most nagyon fájó, ez most nagyon messzire viszi a céljainkat, miszerint a dobogón kívánunk végezni. Ezt a meccset sokszor át kell beszélnünk. Hiába birtokoltuk többet a labdát, hiába járattuk dinamikusan, semmire nem mentünk a Kalocsa védelme ellen. Két helyzetet is kihagytunk, ami egy ilyen jó csapat ellen megbosszulja magát. Várjuk a tavaszi visszavágót.”