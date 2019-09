Harmadik hazaiját is nyerte a Félegyháza

A Kiskunfélegyháza a Kiskőrös csapatát fogadta a megyei első osztályú bajnokság 5. fordulójában. Rangadóként tartották számon ezt a mérkőzést a szurkolók, rangadóhoz méltó is lett a mérkőzés, amelyen a hazai csapat otthon tartotta a három pontot.

A megfiatalított Kiskőrös egyáltalán nem ijedt meg a félegyházi oroszlánbarlangban, bátran vezettek támadásokat a vendégek, és helyzeteket is kidolgoztak, Oroszi eszén túljárniuk azonban nem sikerült, így az első játékrészben nem esett gól.

A második félidőben is mozgalmas, jó mérkőzést láthattak a szurkolók, valamint azt, hogy a vendégek továbbra sem tudják kihasználni a ziccereiket. Nem úgy a végig türelmesen játszó hazaiak, akik a 69. percben Tököli révén szerezték meg a vezetést, majd a 88. percben Antman góljával meg is duplázták az előnyüket, és eldöntötték a három pont sorsát.

Koncz Zsolt: – Egy nagyon fegyelmezett, jó játékerőt képviselő, jól felkészített csapat ellen játszottunk. Mind a két oldalon voltak lehetőségek, úgy gondolom, hogy labdabirtoklásban ellenfelünk fölé nőttünk, aminek meg is lett az eredménye. Igazi rangadó volt, ahol az első gól eldöntötte a mérkőzést, örülök, hogy mi szereztük. A Kiskőrösnek is voltak lehetőségei, de nem voltak nagy ziccereik. Azt gondolom, hogy megérdemelten tartottuk itthon a három pontot. A Kiskőrös játékában a kontrák jelentettek veszélyt, de kombinatív játékuk nem volt annyira jó, inkább a biztonságra törekedtek és abból próbáltak gyors szélsőikkel, valamint Salamival mögénk kerülni. Nem adtunk nagy területeket nekik, boldog vagyok, hogy győztünk.

Miskovicz Bálint: – Sajnálom a csapatomat. Aki látta a mérkőzést, az minden bizonnyal egyetért velem, hogy gólokkal kellett volna nyernünk, ehelyett kikaptunk 2–0-ra. Tanulságot le kell vonni, még pedig azt, hogy a száz százalékos helyzeteket be kell rúgni, és akkor győzelmet lehetett volna ünnepelni. Remélem a játékosaim is tanultak ebből. Úgy gondolom, hogy a nézők jól szórakoztak, nagyszerű mérkőzést láthattak, mert nyílt sisakkal játszott mind a két csapat. Ez most így jött össze, de megyünk tovább, remélem a jövő héten sikerül javítani.

KHTK–Kiskőrös 2–0 (0–0)

Kiskunfélegyháza, 140 néző, v: Nagy A. (Szomjú, Szabó L.)

KHTK: Oroszi – Magony, Koncz, Valkai, Tököli (Bábi), Nagy D., Makány (Makai), Palásti, Tóth I., Kerepeczki (Antman), Ábel (Huszka). Játékos-edző: Koncz Zsolt

Kiskőrös: Ámann – Hajnal, Katona (Oláh), Rácz, Pintyi, Kapus, Salami, Petrovics, Madácsi, Mokrickij, Geiger (Kovács B.). Edző: Miskovics Bálint

Gól: Tököli 69., Antman 88.

Sárga lap: Kerepeczki 52., ill. Hajnal 28., Salami 74.