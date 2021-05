Harcol az első helyért a KTE

Az utolsó, 38. fordulót rendezik a labdarúgó NB III.-ban vasárnap, ahol a Közép csoportban második helyen álló KTE-Hufbau az éllovas Iváncsa KSE vendége lesz 18 órás kezdéssel. Ritkán látható bajnoki döntőre kerül sor így a zárónapon, ahol győzelemmel bajnok lehet a már biztosan feljutó KTE.

Ugyan legutóbb a Kozármisleny elleni hazai mérkőzésen elmulasztotta kiharcolni a feljutást a Kecskemét 2–1-es vereségével, a sors végül úgy hozta, hogy szerdán már mégis volt ok az örömre. A második hely szempontjából még riválisnak számító Mosonmagyaróvár meglepő, 4–3-as vereséget szenvedett a Szabadkikötő otthonában a Nyugati csoportban, így a KTE újra a másodosztály biztos tagja lett, hiszen minimum a legjobb második lesz.

Mivel az Iváncsa nem akar a magasabb osztályban indulni, bajnoki címük esetén is a lila-fehérek jutnak így fel.

A Kecskeméti TE utoljára 2008-ban szerepelt a másodosztályban, akkor bajnok lett, majd az NB I.-es évek után 2015-ben a megye I.-be zuhant a város futballja, onnan sikerült most hat esztendő után visszatérni a profi osz­tályokba.

– Csütörtökön volt egy kis összejövetelünk, ahol valóban koccintottunk arra, hogy az alapcélt sikerült teljesíteni – mondta Szabó Tibor, a KTE-Hufbau vezetőedzője. – Én azt mondtam a srácoknak, hogy függetlenül attól, hogyan jött össze ez a feljutás, ezt a 80 pontot nem a szél hordta össze, hanem nagyon keményen megküzdöttek érte. Megint megmutatkozott az, hogy a futball mennyire kiszámíthatatlan, de pont ebben van a szépsége. Három héttel ezelőtt még teljesen máshogy álltak a dolgok, azóta beigazolódott az, hogy semmilyen osztályban, senki ellen nem mehet biztosra senki. Minden pontért, minden győzelemért nagyon meg kell küzdeni.

Kecskeméten természetesen nem érik be már ennyivel, a lila-fehérek szeretnének bajnokként feljutni a másodosztályba, amihez csak a győzelem elég. Pontegyenlőség esetén a gólkülönbség fog dönteni a csapatok között, ebben a mutatóban a KTE sokkal jobban áll.

A motivációval nem lehet gond egyik oldalon sem, hiszen az Iváncsa hihetetlen tavaszt produkál, otthon mindenképpen bajnok akar lenni, az pedig nagyon ritka, hogy két rivális éppen egymás ellen zár az utolsó fordulóban, gyakorlatilag egy bajnoki döntőn.

– Azon dolgozunk, hogy feltegyük a pontot az i-re. Ez a döntő kevés embernek adatik meg, aki szeret futballozni, az ilyen mérkőzésekről álmodik, ilyen összecsapásokon akar pályán lenni. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy megnyerjük ezt a mérkőzést, de ahogy utaltam már rá, semmit sem adnak ingyen. Ott lesz egy motivált ellenfél, amely szintén készül a meccsre, készül belőlünk. A sport ilyen, egyszer veszítünk, egyszer győzünk, most ezt nagyon szeretnénk megnyerni. A koncentráció, a fegyelmezettség, a figyelem, a kommunikáció, egymás segítése meghatározó lesz. Fontos, hogyan tud az együttes csapatként védekezni, emellett egy-egy villanás vagy akár egy pontrúgás is sorsdöntő lehet – zárta gondolatait Szabó Tibor.

A nagy érdeklődés garantált, könnyen lehet, hogy az iváncsai pálya adottságai mellett abszolút telt ház lesz vasárnap, így sokan csak az utcáról nézhetik majd a mérkőzést. A hazai együttes természetesen szintén nagy elánnal készül, hiszen ez lehet a klub történetének legnagyobb sikere akkor is, ha az Iváncsa nem fog osztályt váltani bajnoki cím esetén sem. A két csapat őszi meccse a végletekig kiélezett volt, a KTE végül egy 90. percben szerzett góllal nyert akkor 1–0-ra a Széktói Stadionban.

– Bármi is lesz a szezon végén, ez már mindenképpen az iváncsai labdarúgás legjobb eredménye lesz – mondta Domján Attila, az Iváncsa vezetőedzője. – Most már presztízsjellege van a mérkőzésnek, mert mindkét csapat elérte tulajdonképpen a célját. Mi jóval túlszárnyaltuk, amit terveztünk, míg a Kecskemét biztosította helyét az NB II.-ben szerdán. Abban biztos vagyok, hogy ellenfelünk szeretne bajnokként feljutni, sokkal jobb szájízzel lépnének osztályt. Várjuk természetesen a mérkőzést, szerintem egy jó hangulatú, minőségben is közel NB II.-es meccset fognak látni a nézők, mert ez a csoport két legjobb csapata, ahogy azt az eredmények is mutatják. Biztos vagyok abban, hogy mindkét együttes igyekszik feltérképezni a másikat, az évek alatt azért meg is ismertük egymást. Egy egyéni villanás ilyenkor nagyon fontos, hogy azok a játékosok, akik a különbséget tudják adni, milyen napot fognak ki éppen.