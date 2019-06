Gólgazdag fordulóval zárták a megye I. bajnokságot

A hétvégén az utolsó forduló mérkőzéseit játszották le a megyei első osztályú bajnokságban.

Kalocsa–Kelebia 9–1 (1–0)

Kalocsa, 220 néző, v: Kiss R. (Böszörményi, Fodor)

KFC: Vatai – Melcher, Pintér (Bányai 60.), Kollár (Tóth L. 72.), Dostyicza (Follárdt 51.), Salacz, Vuits V., Vuits A. (Lakatos-Lengyel 50.), Mátyás (Matos 60.), Zorván, Nasz. Edző: Kohány Balázs.

Kelebia: Paunovic – Baji, Tóth P., Szegedi (Pántya 62.), Horváth Zs., Kátai, Csupity, Hugyecz, Hajrulovic, Haskó, Tesic. Edző: Molnár László.

Sárga lap: Salacz 33., ill. Baji 22., Kátai 83. perc. Kiállítva: Csupity az 55. percben.

Gól: Dostyicza 5., 49., Mátyás 46., Vuits V. 58., 59., Salacz 74., Melcher 81., Follárdt 85., Tóth L. 87, ill. Kátai 57. perc.

Az ifjúsági mérkőzés félbeszakadt.

Kohány Balázs: – Amit előzőleg elterveztünk, azt sikerült megvalósítanunk, szépen búcsúztunk el a szezontól. Gratulálok a srácoknak, és szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki támogatott minket.

Molnár László: – Részünkről a mai meccs egyetlen pozitívuma, hogy három 2002-es születésű játékos – Tóth Péter, Szegedi Bence, Horváth Zsombor – is bemutatkozott a csapatunkban.

Kecel–Soltvadkert 2–1 (1–0)

Kecel, 150 néző, v: Fehérvári (Topálszki, Bányai)

Kecel: Engler – Nagy G., Patai B., Mindszenti, Kovács L., Bajnok (Doszpod 87.), Brindza, Sendula J., Bleszák (Urlauber), Herczeg R. (Patai G. 92.), Herczeg P. Játékos-edző: Nagy Előd.

Soltvadkert: Frittmann – Rózsa, Dobosi, Tóth Á., Frei (Nagy Sz. 69.), Radics, Pekker, Font, Márki (Burszki 67.), Molnár (Fejes 61.), Szalai. Edző: Holczimmer Tamás

Sárga lap: Sendula 87., ill. Radics 43., Dobosi 65., Frei 77.

Kiállítva: Tóth Á. A 93. percben.

Gól: Herczeg R. 31., 59., ill. Nagy Sz. 91.

Ifi: 2–5

Nagy Előd: – Az újabb szomszédvár elleni rangadóról tudtuk, hogy nehéz lesz. Mindkét fél jól felkészült a másik játékából, a vadkertiek zártan védekeztek, és végül egy ki-ki meccsen, nagy szívvel játszva sikerült kiküzdenünk a győzelmet.

Holczimmer Tamás: – Minden adott volt egy szép búcsúhoz az utolsó meccsen, nem voltak hiányzóink és kellően motivált is volt a csapat. A hazaiak egy klasszis góllal szereztek vezetést. Hiába voltunk végig jobbak passzjátékban és játszottunk fölényben, később kaptunk egy buta gólt. A hajrábeli szépítésünk után is úgy éreztem, hogy akár egyenlíthetünk. Nem érdemelt győzelmet a hazai csapat.

Jánoshalma–Kiskőrös 3–1 (1–1)

Jánoshalma, 280 néző, vezette: Polyák (Katona, Tóth I.)

JFC: Urlauber – Szabó Sz., Stojanovic V., Balázs D., Gáspár, Stojanovic M. (Kiss B. 69.), Jesic, Harnos (Jeszenszky 81.), Andelic (Dordevic 56.), Farkas D., Maravic (Farkas P. 83.) Edző: Florin Nenad

Kiskőrös: Ámann – Hajnal, Oláh (füleki 75.), Bányai (Horváth R. 69.), Salami, Petrovics (Rimár 78.), Madácsi, Simon, Nagy A., Kovács J. Amin. Edző: Miskovicz Bálint.

Sárga lap: Urlauber 21., Maravic 24., Stojanovic M. 32., ill. Amin 27., Salami 65., Kovács J. 68.

Gól: Maravic 17., Stojanovic M. 62., Harnos 81., ill. Nagy A. 22.

Ifi: 3–2.

Florin Nenad: – Bár az első félidőben is mi domináltunk, a kevés helyzetünkből csak egyet sikerült értékesítenünk, az ellenfelünk ugyanakkor szinte a semmiből egyenlített. Muszáj volt a szünetben belenyúlnom a mérkőzésbe, játékrendszert váltazom, ez szerencsére bejött. Megérdemelték a fiúk az ezóstöt, nehéz szezon áll mögöttünk. Az idén a Félegyháza jobb volt, gratulálok nekik. Az élet úgy hozta, hogy a végén ki-ki mérkőzésen dőlt el az ezüst sorsa, véleményem szerint ma mi voltunk a jobbak, és nagyon tudunk örülni az ezüstéremnek.

Miskovicz Bálint: – Jó játékvezetés mellett igazi rangadóhangulat volt. A csapatom magának köszönheti, hogy elvesztette ezt a meccset, mert a góloknál fegyelmezetlenek voltunk. De így is gratulálok a fiúknak az egész éves hozzáálláshoz és ehhez a szép eredményhez.

Szabadszállás–Kiskunhalas 5–1 (1–0)

Szabadszállás 150 néző, v: Kiss S. (Juhász, Szabó L.)

Szabadszállás: Csorba (Kovács 81.)– Pandur (Lapéta 80.), Kotliár (Kovács 88.), Hegedűs, Máruska (Progli 79.), Kapus, Szabó g., Golovics, Kiss, Gavula, Csurka (Dézsi 85.). Edző: Pandur László.

Kiskunhalas: Borka – Fomumnod, Papp (Tóth 54.), Nna Nna, Horváth, Ács, Mihalkó, Gillich, Szűcs (Szolyák-Szabó 80.), Torma, Gyenizse. Edző: Márton Zsolt.

Sárga lap: Szabó a 90., illetve Borka a 85., Fomumbod a 90.percben

Gól: Máruska a 22., 50., 52., Gavula a 67., Progli a 85. illetve Fomumbod a 83. percben

Ifi: 2–18

Pandur László, a Szabadszállás szakmai igazgatója: – Hektikus bajnokságon vagyunk túl, amit egy szépen zártunk. Ma jól használtuk ki a helyzeteinket, így megérdemeltük az ilyen arányú győzelmet. Vártuk már ezt a sikert, erőt ad a folytatáshoz. Gratulálok a csapatomnak a meccshez és az egész éves teljesítményéhez. A gárda három év alatt jutott fel a megye egybe, ahol nem vallott szégyent.

Harkai Péter, a Kiskunhalas szakosztályvezetője: – Az utolsó meccsre elfogytunk. Három meghatározó emberünk hiányzott, aminek meg is lett az eredménye. A Szabadszállás megérdemelten nyerte meg a meccset.

Harta–Bácsalmás 6–4 (3–2)

Harta, 200 néző, v: Bosnyák (Rabi, Borbényi)

Harta: Rigó – Oroszi, Marte, Grecu, Csehi, Varga M., Velez, Lajos, Kovács Zs. (Bálint 77.), Péter (Sztakó 33.), Vincze. Edző: Sümegi József.

Bácsalmás: Eckert – Knap, Ikotic, Hernády, Szádeczky, Snyehola (Figura 46.), Vuckovic (sőreg 46.), Sibalin, Rudics, Posa, Schneider (Cene 63.) Edző: Vojnics Zelics Szasa.

Sárga: Vincze 25., Kovács ZS. 35., Sztakó 46., ill. Posa 17., Rudics 35., Sőreg 46.

Kiállítva: Szádeczky a 80. percben.

Gól: Lajos 18., Varga M. 23., Kovács zs. 42., Marta 47., Csehi 68., Oroszi 70., ill. Vuckovic 2., Sibalin 31., 53., 60.

Ifi: 3–0

Sümegi József: – Igazi idényzáró volt. A tavaszt végig 12-13 emberrel játszottuk, mint a hogy ma is. A keretünk karcsú, de akik itt vannak, odatették magukat az utolsó meccselen. Ma egy őrült hangulatú meccset játszottunk. Potyogtak a gólok, változatos meccs volt. A védelmek nem voltak a helyzet magaslatán. Gratulálok a csapatomnak a mai győzelemhez. Hét éve még a kiesők közt voltunk, most pedig a 7. helyen zártunk. Az elmúlt évekhez képest ez siker, azt vallom, hogy apró lépésekkel kell építkezni. A következőkben cél, hogy minél több helyi és környékbeli játékos játsszon. Már sikerült 2-3 ifistát beépíteni a csapatba, akik biztos ponttá váltak, melléjük még szeretnénk néhány rutinos játékost igazolni. Bízom benne, hogy a jövőben ennél is jobbak lehetünk.

Schneider István, a Bácsalmás technikai vezetője: – Egy gyenge ősz után egy lényegesen jobb tavaszt produkáltunk, újra csapat lettünk. Ma a íz gólból nyolcat mi rúgtunk, mert gyermeteg hibákat követtünk el és a szerencse sem állt ma mellettünk és a mai eredmény nem azt mutatja, amit magunktól elvártunk. Rossz napot fogtunk ki, kabaréba illő pillanatokkal, a Benny Hill Show-ban láthattunk ilyeneket. Az ősszel volt néhány ilyen mérkőzésünk és ma visszaköszönt az az őszi érzés. Az akarással most nem volt gond, többször fordítottunk, inkább a szerencse nem állt mellénk. De a közönség jól szórakozott, tíz gólt láthatott, melyek közt volt szép is.

Kiskunfélegyháza–Akasztó FC 2–1 (1–0)

Kiskunfélegyháza, 300 néző, v: Baranya (Apró, Sebestyén)

KHTK: Szatmári (Tóth 89.) – Koncz Zs., Valkai, Szabó T. (Koncz M. 60.), Nagy D. (Kenderes 88.), Huszka, Szabó A., Tóth, Makai (Bábi 73.), Marsa, Kerepeczki (Sándor 85.) Játékos-edző: Koncz Zsolt.

Akasztó: Németh – Bánszki, Turancsik, Tratter, Megyes (Bíber 55.), Kerekes, Szabó Zs., Juhász, Biber, Palla, Fésűs. Edző: Judák László.

Sárga lap: Turancsik a 85., Tratter a 77. percben

Gól: Makai 3., Koncz M. 86. illetve Bánszki az 56. perc.

Ifi: 7–3.

Koncz Zsolt: – Örülök neki, hogy itthon tudtuk tartani a három pontot. Nagyon fontos volt számunkra, hogy szépen fejezzük be a bajnokságot. Köszönjük a szponzoroknak, szurkolóknak, minden támogatónknak, hogy kiálltak mellettünk, amit meg tudtunk hálálni a bajnoki címmel.

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: – Tudtuk, hogy jobb csapat a Félegyháza, de most ezen a mérkőzésen partiban voltuk velük. Volt több lehetőségünk, de kimaradtak. Gratulálok a Félegyházának a bajnoki címhez.

Duna Aszfalt TVSE–Lajosmizsei VLC 5–1 (3–0)

Tiszakécske, 200 néző, v: Minda (Molnár, Baranyi)

TVSE: Antal – Ország (Kiss v. 65.), Varga N., Tóth K., Bálint, István (Dóka 75.), László (Domonics 60.), Kulcsár (Jelenfi 76.), Tóth T., Tamás (Sáfrány 65.), Hoffmann. Edző: Bagi Gábor.

Lajosmizse: Lord – Rideg (Halmavánszki 62.), Fekete, Tábi (Csorba 62.), Sipos (dr. Cserni 74.), Dóka, Rapi, Simtchatcha, Tengeri, Palotai, Juhász. Edző: Árva Zsolt.

Sárga lap: Ország 24., Sáfrány 85. perc.

Kiállítva: Lord a 87. percben.

Gól: Tóth T. 12., 18., 54., 65., István 44., ill. Dóka 86. perc.

Bagi Gábor: – A két csapat hozzálása eldöntötte a mérkőzést. Érzésem szerint mi sokkal jobban akartuk a győzelmet, ennek tudatában már az első félidőben a maximumon játszottunk, az ellenfelünk uganakkor mintha már elutazott volna nyári szünetre. Mi már az első félidőben minden beletettünk a játékba, hogy nyerni tudjunk, így aztán nem is volt kérdés, hogy kinyeri a mérkőzést. Több klasszis teljesítmény is volt nálunk, Tóth Tamás például négy gólt rúgott.

Faragó Gyula, a Lajosmizse szakmai igazgatója: – Ez a mérkőzés olyan volt, mint az egész tavaszi idényünk. Semmi nem sikerült, döntő szituációkban hibáztunk mind elől, mind hátul. Gratulálok a sportszerűen játszó Tiszakécskének a megérdemelt győzelméhez. Példátlan sérülés- és eltiltáshullám kísért minket végig a tavasz folyamán, amivel nem tudtunk megbirkózni. Viszont a héten voltak örömteli események is a klub életében. Rutinos játékosunknak, Sajó Lászlónak megszületett a kislánya, amihez szívből gratulálok az egész egyesület nevében, csatárunk, Cserni János pedig átvehette a jogi diplomáját, neki szintén gratulálunk. Minden riválisunknak jó pihenést kívánok a nyári szünetre.