Futball Éjszakája a Széktói Stadionban

Első alkalommal rendezik meg a Futball Éjszakája elnevezésű rendezvényt Magyarországon, melyen a Kecskeméti TE is részt vesz. A szeptember 7-ei, pénteki eseményt a KTE elsősorban az utánpótlásra építette fel, de a felnőttcsapat játékosaira is aktív szerep hárul a Széktói Stadionban.

A 18 órakor kezdődő rendezvény egyik célja, hogy bemutassák Kecskemét színes labdarúgóéletét, ehhez a KTE-LA mellett az SC Hírös-Ép, az UFC Kecskemét és a KLC-KTE SI utánpótláscsapatait hívták segítségül, a fiatalok a műfüves pályán mérkőznek meg egymással. A meccseken a Kecskeméti TE NB III.-as csapatának játékosai is ott lesznek, velük közös fotókat készíteni, beszélgetni.

A tornák mellett több ügyességi feladatban is kipróbálhatják magukat a gyerekek, lesz dekázóverseny a KTE futballistáival, különböző sorversenyek, illetve a két kapus, Ladányi Patrik és Mészáros Dávid tizenegyesölő képességeit is tesztelhetik a résztvevők.

A Karakas Faházban is több kiegészítő program áll a kíváncsiskodók rendelkezésére, a lábtenisz mellett ki lehet próbálni a teqballasztalokat, de arcfestésre is lesz lehetőség.

A stadiontúra alkalmával az érdeklődők bepillanthatnak például a felnőttcsapat öltözőjébe.

A Futball Éjszakáján végig szól majd a zene, és a büfé is üzemel.

A legfiatalabbak mellett a legidősebbek, illetve a hölgyek is aktív részesei lesznek a rendezvénynek, a KTE-veteránok meccseket játszanak, illetve a KLC-KTE SI leányegyüttesei is pályára lépnek.

A Futball Éjszakáját 20.30 órakor freestyle-bemutató zárja.

A rendezvényre a belépés ingyenes.