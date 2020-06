Fordított a Tázlár a barátságos mérkőzésen

A Bács-Kiskun megyei harmadosztályú labdarúgó bajnokságnak a Közép csoportjában szereplő Tázlár a Csongrád-Csanád megyei másodosztályú Csengelét fogadta előkészületi mérkőzésen. A mérkőzésen a vendégek szerezték meg a vezetést, a hazai csapat azonban képes volt fordítani, és 2–1-re nyert.

A Tázlár a megye háromban 15 forduló lejátszását követően a 7. helyen zárta a félbemaradt idényt, a Csengelét ugyanakkor sereghajtóként érte a felfüggesztés a Csongrád megyei másodosztályban. Kiesés ugyan nincs a megyei bajnokságokban, ennek ellenére a Csongrád-Csanád megyeiek minden valószínűség szerint a harmadosztályba adják be a nevezésüket.

– Mit mondjak, irigyeljük Bács-Kiskun megyét – adott magyarázatot az örömre okot nem adó osztályváltásra Kun-Szabó Tibor, a vendégek vezetőedzője. – Bács-Kiskun megyében a megye kettes szerepléshez elég ifi csapatot kiállítani, nálunk ugyanakkor a másodosztályhoz öt korosztályos csapatot írnak elő a megye kettes induláshoz, U-7, U-9, U-11-et, illetve az U-14, U-16, U-19 éves korosztályból legalább kettőt. Emiatt régóta pengeélen táncoltunk, hiszen mindössze 1900 lakosú település vagyunk, a koronavírus miatt ugyanakkor a gyermekjátékosok mindegy egyharmada lemorzsolódott, tehát nagyon úgy néz ki, hogy nem tudunk tovább ilyen mennyiségű utánpótlás csapatot kiállítani – borongott a mester.

Pedig az infrastruktúrára büszke lehet Csengele, kitűnő a pálya, nemrég építettek új öltözőt, az egyesület pályájának a világítása, a 400 LUX fényerős, hat kandeláberes világítás pazarnak mondható, a megyében egyedülálló. Ennek köszönhetően ősztől a meccseiket az elképzeléseik szerint péntek esténként játsszák.

A hazaiak adománygyűjtésre is kihasználták a 2020/21-es idény első nem hivatalos találkozóját. – Garajszkiné Dudás Erika, a helyi Gyermekjóléti szolgálat munkatársa keresett meg engem, hogy vannak nehéz sorsú családok Tázláron, főként a koronavírus és a térséget sújtó madárinfluenza miatt. Mi úgy próbáltunk segíteni, hogy mivel ma az egyesületünknek reggel taggyűlése is volt, azután pedig jött a barátságos mérkőzés, ezt a két programot összehoztuk egy jótékonysági akcióval. Tartós élelmiszereket, tárolható dolgokat kértem az adakozóktól, akiket egy ebédre is meghívtunk.

Ideálisnak nem mondható labdarúgóidőben kezdődött a mérkőzés, mert bár éppen azért tették délelőtt tízre a kezdési időpontot, hogy a kánikulát elkerüljék, a nap így sem kímélte a csapatokat. A Tázlár a Kiss Tibor – Börcsök, Müller Antal, Müller Norbert, Forgó, Horváth, Kószó, Vincze, Faddi, Lehoczki, Braun kezdő tizeneggyel vonult ki a pályára, a kispadon Dúl, László, Lajos és Bálint foglalt helyet. A Csengele felnőtt keretéből sok volt a hiányzó, őket ifikkel pótolták, így állt össze a Mihályi – Lajos, Kócsó, Kiss Tamás, Lesták, Kovács Zs. Pigniczki T., Longa, Nagy T., Tóth Sz., Versegi kezdő, a padon Csige, Jakab, Bera, és Vincze F. számíthatott bizton arra, hogy szerephez jut. Így is történt, a nagy melegben hamar beszálltak mindkét oldalon a cserék is.

Nagy lendülettel kezdett a vendégcsapat, mintha némileg meglepték volna a hazai gárdát, sorra vezették a támadásokat, és a 18. percben a vezetést is megszerezték. Nagy Tibor kapott labdát a 16-oson belül a kapunak háttal, egy remek befordulós cselt követően már csak a kilépő kapussal állt szemben, jobbról, tíz méterről gurított a portás alatt a kapu közepébe, 0–1. A gólt követően a hazai gárda egyre nagyobb hatékonysággal hárította el a saját kapuja előtt a vészhelyzeteket, előre azonban ritkán jutottak, a 37. percben egy jobbra kitett labdának köszönhetően Lajos lőhetett 15 méterről, Mihályi azonban lábbal mentett. A 42. percben növelhette volna az előnyét a vendégcsapat, a csengelei csatár a jobb oldalról, az alapvonal közeléből ívelt középre, labdája átszállt a hazai hálóőr fölött, de nem a hálóba, hanem a kapufára hullott, onnan pedig Kiss Tibor kezébe gurult. A vendég kapufájára egy némileg váratlan, ám annál szebb góllal válaszoltak a hazaiak. Müller Norbert tette ki a 16-os előteréből a labdát balra Forgó el, aki 14 méterről, jobb belsővel szépen tekert félmagasan a bal sarokba, 1–1.

A megérdemelt pihenő után tíz perccel a hazai Kószó Gábor a kaputól kicsit balról, 28 méterről váratlanul lövésre szánta el magát. Labdája, mintha zsinóron húzták volna vágódott a bal felső saroknál előbb a kapufára, onnan pedig a hosszú sarokba, szépségdíjas találat volt, 2–1. Ezt követően végig kiegyenlített, férfias küzdelem folyt a pályán, a vendégek próbáltak egyenlíteni, a hazaiak növelni az előnyt. Néhány helyzet akadt itt is, ott is, a kapuba azonban már senki nem talált be, így 2–1 arányban megnyerte az első nyári felkészülési mérkőzését a Tázlár. A játékosok és az adakozók a mérkőzés után megérdemelték a nem megye hármas szintű, hanem nemzetközi indulást érő birkapörköltet.

– A nagy meleg meglehetősen rányomta erre a mérkőzésre a bélyegét – értékelt Csigi János, a hazaiak vezetőedzője. – Nem biztos, hogy a jobbik csapat nyert, de szerencsére mi győztünk. Egyenlő erők küzdelme volt ez a meccs, amelyet egy jól eltalált lövésnek és a küzdőszellemünknek köszönhetően tudtunk megnyerni. Edzőmérkőzésnek nagyszerű volt ez a mai délelőtt.

– Nem is tudom, hogy milyen forma volt ez, amit ma a fiaimtól láttam, már idény végi, vagy még csak idény eleji, de nagyon gyenge produkciót nyújtottunk – nyilatkozta a lefújást követően Kun-Szabó Tibor, a vendégek mestere. – A hazaiak részéről a második gól szerzője alighanem élete legnagyobb gólját rúgta, de nem azért kaptunk ki, hanem mert nagyon rosszul játszottunk.