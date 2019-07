Lejátszotta első, nem hivatalos mérkőzését a Katonatelep

Új labdarúgó csapat alakult Katonatelepen, azon a településrészen, amelynek soha nem volt még saját futball klubja. Az egyesület nem csak megalakult, hanem rögtön nevezett is a megyei harmadosztályú bajnokságba, és Ágasegyházán lejátszotta története első előkészületi mérkőzését.

Kedd este hat óra tájban még meglehetősen nagy volt a csend a példamutatóan rendezett ágasegyházi sporttelepen, ahol voltaképpen sporttörténelmi pillanat készülődött: fél hétkor készült lejátszani története első, nem hivatalos mérkőzését Katonatelep első labdarúgó csapata, a Katonatelepi SE, azaz KTSE. Csak néhány zöld mezes hazai játékos látványa utalt arra, hogy itt lehet, hogy labdarúgó mérkőzés lesz, de aztán fölgyorsultak az események, érkeztek az autók, bennük a vendégjátékosok is, a többség munkából, de harcra készen.

A vendégek fehér pólóban gyülekeztek, mert hivatalos szerelésük még nincsen, ahogy egyelőre pályájuk sem. Még a mérkőzés előtt feltettük a kérdést Balla Krisztiánnak, a katonatelepiek elnökének, hogy ha nincs mez, nincs pálya, akkor tulajdonképpen mi van?

– Csapat. Nagybetűs csapat, az már van, no meg lelkesedés – nyugtatta a kedélyeket Balla Krisztián, az egyesület elnöke. – Így a kezdésnél egyelőre húsz főből áll a keret – fordította komolyra a szót, – ezek közt olyan is akad, aki nagypályán még nem is játszott, de kedv, az van. Ami a mezt illeti, természetesen feliratos egyen mezünk is lesz, már folyamatban van a gyártása. Határozott tervünk is van, ugyanis beadtuk a kérelmünket a megyei harmadosztályba, és ha elfogadják a nevezésünket, ősztől már az Északi csoport teljes jogú tagjaként szerepelünk. Lesz pályánk is, Katonatelepen, a sportcentrumban. Szeptemberre pedig elkészül a füvespályánk, öltözőrendszerrel a katonatelepi sportcentrumban, hiszen a szövetségnek vannak komoly elvárásai, amelynek kötelező megfelelni. Ám mivel a pályánk leghamarabb csak jövőre lesz használható, az ősszel minden mérkőzésünket idegenben játsszuk. Április, májusra erősödhet meg a gyep annyira, hogy készen álljon a játékra, az első néhány tavaszi fordulót úgy hidaljuk át, hogy a Hetényegyházával van egy szerződésünk, szükség esetén oda visszük a hazai meccseinket.

S hogy hogyan sikerült a debütálás? Meglehetősen elfogódottan kezdtek a vendégek, ami nem is csoda, hiszen nem elég, hogy első alkalommal léptek mérkőzésen pályára, de volt olyan is, akivel tulajdonképpen a kezdés előtt ismerkedtek meg a társak. Nyugodtan, magabiztosan futballozott az Ágas, egy igen nagy vendég hibából a vezetést is megszerezte. A pálya szélén nézelődő drukkerek ekkor arra számítottak, hogy most aztán megszórják az abszolút újoncot, de kezdtek éledezni a vendégek, és amellett, hogy a kapusuk többször remekül hárított, előbb néhány ígéretes támadást vezettek, majd egy zúgó kapufát követően az egyenlítést is megszerezték. Kisvártatva a vezetést is megszerezhették volna, ám a büntetőjüket kihagyták, és lőttek ugyan három kapufát, újabb gólt azonban nem sikerült szerezniük. A végére aztán érvényesült a hazai csapat összeszokottsága, nagyobb tudása, a találkozó utolsó harmadában három szép gólt helyeztek el a Katonatelep hálójába. 4–1-es ágasi győzelemmel végződött tehát az előkészületi mérkőzés, de minden jel arra vallott a kilencven perc során, hogy a játékba meccs közben egyre jobban belemelegedő Katonatelep újoncként nem fog szégyent vallani.

–Mindkét gárda az első felkészülési mérkőzését játszotta, sőt, a Katonatelep története legelső mérkőzését – nyilatkozta a lefújást követően a hazaiak vezetőedzője, Papp Zoltán. – Szimpatikus csapat, nagyon sok sikert kívánok nekik a bajnokságban, ami a saját csapatomat illeti, az látszik, hogy még sok munka vár ránk, ha el akarjuk érni a kitűzött céljainkat.

–Szerintem tisztesen helytálltunk egy bajnokesélyes Ágasegyháza otthonában – lihegte két perccel a mérkőzés után az elnök, Balla Krisztián, aki maga is végigjátszotta a találkozót. – A saját hibáinkból kaptuk a gólokat, főként pontrúgásokból, de debütálásnak szerintem tökéletes volt.