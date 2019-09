Ellenszer még nem akadt

Remekül rajtolt a bajnokságban a Harta és az újonc Kerekegyháza, a két csapat vertetlenül áll a dobogón úgy, hogy még csak idegenben veszített pontot.

Éllovasként várta a Kiskunhalast a Harta, amely három győzelemmel és döntetlennel állt az élen a 4. forduló előtt, és újra remek mérkőzést játszott a Sümegi-legénység. A régi-új edzővel, Stetakovic Marinko-val a kispadján a Kiskunhalas is jó teljesítménnyel rukkolt elő, kétgólos vezetésre is szert tettek . Ezt a hartaiak még az első félidőben kiegyenlítették. A második játékrész igazi futballcsemege volt, eldőlhetett volna a mérkőzés erre is, arra is, végül a Harta volt az, aki még egyszer betalált az ellenfele kapujába, és így az ötből a negyedik mérkőzését is megnyerte, ezúttal 3–2-re.

Újra gálázott a Kerekegyháza, legalábbis harminc percig, a Bácsalmás elleni mérkőzésükön ugyanis már a 29. percben 4–0-ra vezettek. És hogy Csordás Csaba, a kerekiek edzője hátradőlt-e a kispadon a 30. percben, a 4–0-ás állás kialakulása után? Egyáltalán nem, a tréner ugyanúgy űzte-hajtotta tovább a fiait, mintha kupadöntőn döntetlenre álltak volna. Később kiderült, hogy erre szükség is volt, a Bácsalmás ugyanis dicséretes módon még a második félidőre is úgy jött ki, mintha döntetlen lenne az állás, és nagyon sokat tett a szépítés érdekében. Ez össze is jött, a rengeteget dolgozó Vuckovic talált be a kerekiek kapujába, de a hajrá ismét a hazai gárdáé volt. Újabb két szépségdíjas gólt szereztek az utolsó tíz percben, és így – összességében – újra magabiztos teljesítménnyel és nem utolsósorban gólzáporral tartották otthon a három pontot.

Ellenszere tehát egyik ellenfélnek sem volt a Harta illetve a Kerekegyháza ellen, azaz legyőzni még senki sem tudta őket. Hogy mi lehet a győzelem kulcsa, azon minden bizonnyal már nagyon gondolkodik Bagi Gábor, a Duna Aszfalt TLC II. edzője, a hétvégén ugyanis ők fogadják a Duna-partiakat. Tavaly méretes zakót szabtak a hartaiakra, hiszen 5–1-re győzték le őket, manapság azonban másfajta szél fúj a Dunáról, és Sümegi József csapata azon lesz, hogy a lefújás után újra csűrdöngölő zenét hallgathassanak, ne pedig a Szomorú vasárnapot. A Kerekegyháza rápihenhet az első öt fordulóban szerzett huszonkét góljára,m hiszen ezen a hétvégén szabadnapos lesz, utána azonban komoly vizsgafeladat vár rájuk, hiszen Kiskunfélegyházán lesz jelenésük. A KHTK-nak nem biztos, hogy keresnie kell az ellenszert, sokak szerint a KHTK ugyanis maga az ellenszer, amit az is bizonyít, hogy akárcsak a Harta és a Kerek, a Kiskunfélegyháza is veretlen még az idei bajnokságban.

Nem lehet a KHTK-val kikukoricázni

A tavalyi arany- és bornzérmes csapott össze az 5. fordulóban Félegyházán. A nyáron megfiatalodott Kiskőrös egyáltalán nem ijedt tapasztalt ellenfelétől, lendületes, jó játékkal igyekeztek minél több helyzetet kidolgozni, igaz, ki is hagyták azokat. A gólnéküli első félidőt követően sem változott a játék képe, szórakoztató, lüktető volt a játék. Aztán ahogy lenni szokott, az eredményt türelmesen tartó Félegyháza egyszer csak lecsapott, és Tököli révén megszerezte a vezetést, a hajrában pedig Antman biztosította be a hazai győzelmet.

Újra Lajosmizsén maradtak a pontok

Remekül kezdte az idei bajnokságot a Lajosmizse, és bár a 4. fordulóban Tiszakécskén nem sikerült pontot szerezniük, jó hangulatban várták a Kecel elleni mérkőzést. Az első félidőben Rontó révén szerezték meg a vezetést a hazaiak, az 51. percben Bán duplázta meg az előnyt. A keceli Bányai Máté a 74. percben még egyszer szorosság tette a meccset, Kiss László azonban már egy percre rá visszaállította a kétgólos különbséget, eldöntve ezzel a mérkőzést, amelynek a 4–1-es végeredményét Sipos állította be.