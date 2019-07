Egy pici lány, Mohay Janka nagyot tarolt

Az elmúlt hétvégén Miskolcon rendezték meg az úszók VIII. Országos Delfin Bajnoksága, amelyen a legfiatalabb korosztály képviseltette magát.

A 9-10 éves fiúk és a 9 éves lányok versenyén 54 egyesület összesen 224 sportolója vett részt, a kecskeméti BÁCSVÍZ KVSC egy versenyzőt nevezett.

– Mohay Janka tíz egyéni versenyszámban teljesített szintidőt, melyek közül hétben indult az ob-n. A megmérettetést jó előjelekkel vártuk, hiszen 100 és 200 méteres gyorsúszásban is ranglistavezetőként érkezett a viadalra – világította meg az előzményeket Bács Ferenc, a BÁCSVÍZ KVSC úszószakosztályának edzője.

Janka már a versenyt megelőző edzőtáborban is könnyedén és dinamikusan mozgott, így bizakodva vágott neki a kétnapos programnak. Nagy lökést adott számára a jól sikerült nyitány, hiszen 200 méteres hátúszásban hatalmas hajrájának köszönhetően megszerezte a 2. helyet. Ezután a 400 méteres gyorsúszásban az egyéni legjobb idejét 18 mp-cel megjavítva országos bajnoki címet szerzett. Ezt követően Janka 100 méteres gyorsúszásban állt rajtkőre, és a ranglistavezető idején tovább javítva megszerezte második aranyérmét is. Az első nap zárásaként pedig – ismét egyéni csúcsot úszva – a 11. helyen végzett 200 méteres vegyesúszásban.

A második napon esélyesként ugrott a vízbe 200 méteres gyorsúszásban, ahol ismét egyéni csúccsal szerezte meg az 1. helyet. A 100 méteres pillangóúszásra már kicsit fáradtan állt rajthoz, azonban újra bizonyított, és a korosztálya 6. leggyorsabbjaként ismét pontszerző helyen végzett. A program zárásaként a legrövidebb gyorsúszó számban, 50 méteren is rajthoz állt Janka, ahol újfent faragva eddigi rekordjából, 2. helyen csapott célba.

– Mérhetetlenül büszke vagyok Janka teljesítményére, a 400 m-es gyorsúszásban elért 386 LEN pontjának köszönhetően elnyerte a korosztálya legeredményesebb sportolójának járó serleget is – jelentette ki a versenyt követően Bács Ferenc. – Nagy Zoltán szakosztályvezetővel és Bálint Zoltán vezetőedzővel bízunk abban, hogy Janka igen hosszú és sikeres pályafutásának első lábnyomait tette most le. Bár oly sok az akadály a tanulás rögös országútján, napról napra azért dolgozunk, hogy a folyamatos fejlődést biztosítsuk – fejezte be értékelését Bács Ferenc.

A bajnokságot Janka egymaga három arany-, két ezüstéremmel és egy 6. hellyel zárta, amivel az egyesületek közötti pontversenyben az előkelő 13. helyen végzett a BÁCSVÍZ KVSC.

Három arany- és két ezüstérmével behozta a 13. helyre a klubját.

A BÁCSVÍZ KVSE versenyzői egyéniben és csapatban is versenyképesek

– Az egy héttel ezelőtt Kecskeméten rendezett és kiemelkedő BÁCSVÍZ-es teljesítményt hozó serdülő ob után a következő korosztályos magyar bajnokságot is remek eredményekkel zártuk. Mindkét verseny figyelemreméltó kecskeméti sikert hozott, ugyanakkor az úszószakosztályunk más-más erősségei alapozták meg az elért eredményeket – jelentette ki Aczél Péter, a BÁCSVÍZ KVSC elnöke.

– Mohay Janka az úszószakosztály legfiatalabb, a delfin korosztályt egyedül képviselő versenyzője. Fantasztikus az az egyéni teljesítmény, amit Miskolcon nyújtott, amellyel egyrészt kiérdemelte a legeredményesebb leánysportoló címet, másrészt egyedül a 13. helyre úszta be egyesületünket az ob-n. A serdülő fiúk egy héttel ezelőtti sikerében ugyanakkor az egyéni bajnoki cím és dobogós helyezések mellett a két váltógyőzelem is sokat nyomott a latban. Az úszás egyéni sport, de a váltószámok csapatversenyjelleget is kölcsönöznek neki. Örömteli azt látni, hogy egyik korosztályunk egyéni szinten emelkedik ki a mezőnyből, míg egy másik az egyéni sikerek mellett csapatban teljesít kimagaslóan.