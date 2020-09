Biztos győzelemmel kezdett itthon a KTE-Piroska Szörp

Az első fordulóbeli, a fővárosban elszenvedett vereség után mindenáron ki akarta köszörülni a csorbát a KTE-Piroska szörp a férfi NB I/B-s kézilabda bajnokság második fordulójában. Bencze József csapata tartotta a szavát, a kecskemétiek magabiztosan győzték le az Ózd csapatát.

Az első tíz percben a vendégcsapat tartotta a tempót a hírös városiakkal, a 10. percig még vezettek is a vendégek. Ezt követően rákapcsolt a hazai gárda, és a félidő derekán átvették a vezetést, majd az első félidő végére nyolc gólos vezetésre tett szert.

A második játékrésznek is csak az elején tudták némileg fékezni az ózdiak a KTE lendületét, és a kecskemétiek úgy nyerték meg 37–22 arányban a találkozót, hogy a találkozó hajrájában mindenki játéklehetőséghez jutott.

Folytatás szeptember 26-án, amikor Hatvanba látogat a KTE-Piroska szörp.

– Rosszul kezdtünk, különösen az bosszantott, hogy olyan játékhelyzetekből kaptunk gólokat, amikre előzőleg kimondottan felhívtam a figyelmet, hogy azokra különösen figyeljünk oda – nyilatkozta a mérkőzést követően Bencze József, a kecskemétiek vezetőedzője. – A 10. perc után aztán felébredtünk, és masszív védekezést produkáltunk, amiből aztán gyors gólokat értünk el. Sajnálom a meccs végét, ugyanis érzésem szerint még több góllal nyerhettünk volna.

– Gratulálok a kecskemétieknek, jobbak voltak és megérdemelten nyertek – értékelt Szakál György, az ózdiak szakvezetője. – Azt szoktam mondani, hogy egy mérkőzést vagy megnyerünk, vagy tanulunk belőle. Ebből most tanultunk. Az első játékrész első felében egyenrangú ellenfele voltunk a KTE-nek, majd érzésem szerint történtek olyan rossz bírói ítéletek, amelyek a meccs végkimenetelét is befolyásolták. Ehhez a magunkét is hozzátettük azzal, hogy rengeteg technikai hibát vétettünk. A második félidőben azt kértem a játékosaimtól, hogy ne adják fel, és küzdöttek, hajtottak, aminek örültem. Szerencsére sérülésmentesen hoztuk le a találkozó végét.

KTE-Piroska Szörp–ÓAM-Ózdi KC 37–29 (21–13)

Férfi kézilabda, NB I/B Keleti-csoport, 2. forduló

Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok, vezette: Bátori Bence Martin, Szécsi Lantos Boldizsár.

A Kecskemét gólszerzői: Tóth 9, Kátai 7, Horváth A. 6, Országh 4 (2), Bíró 3, Valaczkai 3, Forgács 2, Füstös 2, Szrnka 1.

Az Ózd gólszerzői: Lestál 6, Hangyel 5, Nyeste 5, Csabai 3, Tóth P. I. 3, Kocsis 2., Nagy A. 2, Nagy B. 1, Tóth P. II. 1, Zsigmond 1.

Kiállítások: 8 perc, illetve 8 perc

Hétméteresek: 2/2, illetve 1/1