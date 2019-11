Bárki segíthet a kecskeméti élsportolóknak kijutni a világversenyekre

Hírös Olimpikonok Alap néven fiatal, tehetséges kecskeméti sportolókat felkaroló program indult. Cél, hogy a kiválasztottakat pénzzel, sporteszközökkel vagy más felajánlásokkal segítsék az olimpiára, világversenyekre történő kijutásban, az eredményes szereplésben. Cégek és magánszemélyek adományait is várják.

“A kecskeméti föld táplált férfi korom eléréséig. Ez adott alapot az olimpiai győzelem kivívásához. Kecskemét adta ifjúságom sok örömét. Most végtelenül boldog vagyok, hogy szerény törlesztésként olimpiai bajnokságommal örömet szereztem” – Bóbis Gyula, az 1948-as londoni olimpián aranyérmet szerzett birkózó ezekkel a szavakkal köszönte meg Tóth László kecskeméti polgármester neki írt gratuláló táviratát. A szülőváros iránti múlhatatlan szeretetről tanúskodó sorokat dr. Bodóczky László, a Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Köre elnöke olvasta fel szerdán, a Mercedes-Benz Kosárlabda Akadémián, a tavaly megnyílt Sinkó Lajos Sporttörténelmi Kiállítóteremben.

Az apropót a Hírös Olimpikonok Alap elindulása, pontosabban annak bejelentése adta. A program Kecskeméten élő és/vagy itt sportoló tehetséges fiataloknak kíván eseti és rendszeres támogatást nyújtani, ezáltal is segítve őket az olimpiai játékokra, világversenyekre történő kijutásban és az eredményes szereplésben. Nem titkolt az a cél sem, hogy ezáltal a városban tartsák a kiválóságokat.. “Kecskemét a bajnokokért, a bajnokok Kecskemétért!” – ez a program szlogenje, amely ötvözni szeretné a tehetséggondozást, a lokálpatriotizmust, a társadalmi felelősségvállalást és az üzleti alapú szponzorációt.

Kezdésként az idei évre az önkormányzat 2 millió forintot biztosított az alapnak. A támogatásra érdemes sportolók (sportszervezetek) kilétéről és a támogatás mértékéről egy erre a célra létrehozott kuratórium tesz javaslatot. Ennek tagjai jelenleg: dr. Salacz László országgyűlési képviselő, dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester, Bogasov István önkormányzati főtanácsadó, dr. Bodóczky László, Bán János, a Kecskeméti Médiacentrum igazgatója, Ujhidy Tibor, a Kecskeméti Sportegyesületek Szövetsége (KSSZ) elnöke, Boros Zoltán, a kör ügyvezetője. Az összeg szétosztására pályázatot írtak ki, öten jelentkeztek, és mindannyiuknak megítéltek támogatást: Árva Cintiának (súlyemelés), Boronkay Péternek (paratriathlon), Kmegy Máténak (súlyemelés), Szvitacs Alexának (para-asztalitenisz) és Szabó Csabának (judo). Közülük Szabó Csaba már nem részesül a segítségben, mert eligazolt Kecskemétről, Boronkay Péter pedig – ahogy Bodóczky László fogalmazott – sportemberi gesztusként felajánlotta az ő támogatását a többieknek. A város a következő évre is biztosítja a 2 millió forintos összeget, de mint elhangzott, szeretnék megnyerni a helyi cégeket is a programban való részvételre, sőt abban is bíznak, hogy magánszemélyek is magukénak érzik majd az ügyet, és beindul a közösségi adakozás is. Minden összeget nyilvántartanak, a nagyobbak felhasználásáról szerződés készül, és a támogatók szakmai és pénzügyi beszámolót is fognak kapni.

Az együttműködés keretében a sportolók vállalják, hogy kecskeméti egyesület színeiben készülnek fel a világversenyekre, illetve sikeres kvalifikáció esetén kecskeméti színekben vesznek részt a következő olimpián, valamint mindent elkövetnek az eredményes felkészülés és kvalifikáció érdekében, melynek során csak tiszta, és sportszerű eszközökkel élnek.

– A tévé előtt ülő több millió sportbarátból csak kevesen tudják, hogy az olimpia nem a megnyitó ünnepséggel kezdődik, oda eljutni milyen elképesztő áldozatokkal jár, ideértve a pénzügyi áldozatvállalást is – mondta Falu György alpolgármester, aki szerint felemelő érzés a városhoz kötődő, világeseményen szereplő sportolót támogatni.

Ujhidy Tibor úgy véli, erkölcsi kötelességünk, hogy a legjobb sportolóinkat, a példaképeket segítsük, ha pedig mindez pénzbeli adománnyal párosul, akkor az külön megsüvegelendő. A Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér részéről rögtön fel is ajánlott 50 ezer forintot az alapba.

A támogatás történhet készpénzben, a kör bankszámlájára való befizetéssel, de más módon is, például média felületek, utaztatás, étkeztetés, felszerelés, edzésfeltételek, szállás, masszázs, táplálék kiegészítők, vitaminok biztosításával, nyomdai anyagok, weblap készítésével.

Árva Cintia Andrea (súlyemelés): Kecskeméten született 2002-ben, a Kecskeméti TE Súlyemelő Szakosztályának versenyzője. Korosztályának egyik legkiemelkedőbb tehetsége, többszörös magyar bajnok, több mint 40-szer írta át a magyar csúcslistákat. 2018-ban az ifjúsági olimpián 4. helyezést szerzett, 2019-ben az ifjúsági világbajnokságon hetedik lett, a felnőtt Európa-bajnokságon legfiatalabb indulóként súlycsoportjában a 18. helyen végzett.

Boronkay Péter (paratriathlon): Kecskeméten született 1981-ben, a Mercedes-Benz Gyár Kecskeméti Mozgáskorlátozottak Sportegyesülete versenyzője. 2007 óta folyamatosan versenyez, paratriathlon sportágban három világbajnoki és négy Európa-bajnoki címet szerzett. A 2016-os paralimpiai játékokon a 9. helyen végzett. Az épek között is remekül szerepel versenyein. 2019-ben a világkupán 2. helyezést szerzett.

Kmegy Máté (súlyemelés): Cegléden született 1987-ben, a Kecskeméti TE Súlyemelő Szakosztályának versenyzője. A magyar férfi súlyemelés egyik legkiemelkedőbb tehetsége, többszörös magyar bajnok, magyar csúcstartó, a súlyemelő olimpiai keret tagja. 2018-ban az U23-as Európa-bajnokságon 6. helyen végzett. 2019-ben az olimpiai kvótaszerző világkupán 3. helyezést ért el. Jelenleg kisebb sérülés hátráltatja felkészülését, de az olimpiáig hátralévő időben még biztosíthatja helyét a résztvevők között.

Szvitacs Alexa (para-asztalitenisz): Debrecenben született 1990-ben, a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér versenyzője. 2018-ban bekövetkezett betegségéig a magyar női asztalitenisz nagy tehetségeként serdülő Európa-bajnoki ezüst, és ifjúsági világbajnoki bronzérmet szerzett. A magyar para-asztalitenisz vezetősége hisz abban, hogy a következő paralimpián esélyes éremszerzésre. Igazi példakép alkat, aki méltósággal és a sikeres jövőbe vetett hittel vette tudomásul megváltozott egészségügyi állapotát. 2019. szeptemberében, élete második para versenyén, a Para Európa Bajnokságon aranyérmes lett, és ezzel Kecskeméten elsőként kvalifikálta magát a 2020-as Tokiói Paralimpiára.