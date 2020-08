Az utolsó pillanatban is erősített a KTE HUFBAU

Az NB III. Közép csoportjában szereplő Kecskeméti TE HUFBAU vasárnap délelőtt 11 órakor, a Ferencváros Népligeti Sportcentrumában kezdi meg a hosszú menetelést a Ferencváros II. vendégeként. A hírös városi csapat, amely nagy tervekkel vág neki a hétvégén induló bajnokságnak, még az utolsó pillanatban is erősített.

A vasárnapi bajnoki rajtra hangoló KTE HUFBAU kerete az utolsó pillanatban két új játékossal bővült. Jakab Dávid személyében olyan NB I.-es rutinnal rendelkező futballistát igazoltak a kecskemétiek, aki a támadószekció gyakorlatilag minden pontján bevethető. Aláírt ugyanakkor Kecskemétre a gólerősségét az NB III.-ban bizonyító, de már az NB II.-ben is pályára lépett, debreceni kötődésű és nevelésű támadó is, a 22 éves Kerekes Krisztián.

Jakab Dávid az RTK, az Ecser, a Szentmártonkáta, majd a Maglód érintésével járta végig az utánpótlást, innen került 2013-ban Dunaújvárosba. Hamar fontos láncszeme lett az NB I.-be feljutó együttesnek, majd az élvonalban már alapembernek számított, 19 meccsen lépett pályára a 2014/2015-ös szezonban. 2016-ban igazolta le az MTK, ahonnan kölcsönbe Zalaegerszegre került, 20 meccsen 6 gólt jegyzett. Az MTK-nál ezt követően újabb egy szezont töltött el, melynek végén NB II.-es bajnoki címet nyert. Innen Győrbe igazolt, ahol 16 meccsen 4 gólt jegyzett, legutóbb a Mosonmagyaróvárnál futballozott kölcsönben. Jakab Dávid az NB I.-ben 23 meccsen 1 gólt és 4 gólpasszt, az NB II.-ben 85 fellépésén 17 gólt és 16 asszisztot jegyez.

A 27 éves játékos hamar meggyőzte a szakmai stábot, most már szeretne tétmeccseken is bizonyítani: – Sajnos Győrben volt egy sérülésem, ennek több mint egy éve már, emiatt kicsit megrekedtem – tekintett vissza a közelmúltra Jakab Dávid. – Egyértelműen azzal a céllal érkeztem Kecskemétre, hogy újra felépítsem magam. Biztos vagyok benne, hogy jó döntést hoztam, azért jöttem ide, hogy megnyerjük az NB III.-at! Szeretnék minél többet játszani, illetve minél több gólt lőni. Már az első edzésen eldöntöttem gyakorlatilag, hogy én ide szeretnék jönni, a társaság és a stáb is szimpatikus volt.

A másik frissen igazolt csatár, Kerekes Krisztián gólerőssége már korán megmutatkozott, hiszen a DVSC utánpótlásában gyakorlatilag számolatlanul rúgta a gólokat, nem csoda, hogy közben a korosztályos válogatottakban is számítottak rá. A 2016/2017-es szezonban az NB III.-as tartalékok közt is bemutatkozhatott, majd a 2017/2018-as kiírásban Budafokon és Cegléden pallérozódott, az NB II.-ben 20 meccsen lépett pályára. Debrecenbe visszatérve a DEAC játékosa lett ezt követően, ismét az NB III.-ban, ahol kirobbanó formában futballozta végig a szezont, 29 tétmeccsen 21 gólt szerzett. 2019 nyarán visszatért a Lokihoz, ahol a tartalékoknál jutott lehetőséghez, de az NB I.-es keret tagja volt. Krisztián szerdán csatlakozott a kecskeméti csapat keretéhez, játékával gyorsan meggyőzte a szakmai stábot, és mivel az MLSZ már elfogadta a benyújtott átigazolási dokumentumokat is, így a kis Fradi ellen is pályára léphet akár. A 2020/2021-es szezon végéig érkezik hozzánk kölcsönbe a DVSC-től, és természetesen lila-fehérben is szeretné bizonyítani gólerősségét:

– Szerettem volna váltani egy kicsit Debrecen után, azzal a céllal érkeztem Kecskemétre, hogy jó évet zárjunk, illetve sok gólt lőjek – nyilatkozta Kerekes Krisztián. – Mindig van egy szám, amit szezon előtt meghatározok magammal szemben, ez most így lesz. Tudom, hogy a KTE egy NB I.-es múlttal rendelkező klub, nagyon bízom benne, hogy a következő szezonban már NB II.-es lesz.

A kis Fradival a felkészülés során találkozott már a KTE, július elején hazai pályán 3-1-re verték a fiatalokból álló zöld-fehéreket. Az átlagéletkor most sem lesz magas náluk, hiszen az NB I.-es tartalékok csupán négy túlkoros játékost nevezhetnek meccskeretükre. Egy rutinos játékosuk biztosan lesz, hiszen a profi pályafutását nyáron lezáró Leandro a fiatalok közt játékosként is átadhatja még tapasztalatát.

A találkozót az FTC Népligeti Sportcentrumában rendezik, ahol a maximális befogadóképesség 500 fő. A vendégszurkolók kizárólag a Kismartoni úti bejáraton jöhetnek be a mérkőzésre (1101 Budapest, Kismartoni út 4.), a jegyek a belépési pontnál található pénztárban lesznek megvásárolhatóak a mérkőzés előtt. Parkolni a sportközponton kívül, a Kismartoni úton, illetve a környező utcákban lesz lehetőség.