Az alapszakasz utolsó mérkőzését játszotta a hétvégén a Röpke

Hozta a kötelezőt a HÉP-Röpke SE a női röplabda NB II.-es bajnokságban a hétvégén. A tét a kecskemétiek számára a rájátszás felső házába jutás volt.

Sportberkekben ismert és a gyakorlat által sűrűn alátámasztott közhely, hogy gyakran a kötelező győzelmek a legnehezebbek. Nos, a kecskeméti lányok számára a KISTEXT elleni idegenbeli fellépés a kötelező győzelem kategóriájába tartozott, ráadásul az sem volt mindegy, hogy milyen szettarányban győznek a kecskeméti lányok, ha egyáltalán győznek, ugyanis csak biztos győzelem esetén érhették el céljukat, a rájátszásban a felsőházba jutást.

Ez a mérkőzés lett a kivétel, amely erősíti a szabályt. A viadal egy óra hosszáig sem tartott – a szüneteket leszámítva mindössze negyvennégy percig –, a kecskeméti lányok ezt azonban ezúttal aligha bánták. Az első és a második játszmában is mindössze tizenegy pontot engedélyeztek a hazai csapatnak, a 2:0-ás vezetésük birtokában pedig a harmadik felvonásban még annyit sem, akkor már csak kilenc pontot tudtak összekaparni a Kistext lelkesedésükért dicsérhető játékosai.

– Ahogy az eredmény is mutatja, meglehetősen sima mérkőzésen vagyunk túl – nyilatkozta a kecskemétiek vezetőedzője, Csala Bernát. – Jelentős támadásbeli különbségek voltak a meccsen, szokatlanul sok, úgymond „ingyen” labdát kaptunk az ellenféltől, és ennek köszönhetően igen hamar el is döntöttük az összecsapást. – Tudtuk, hogy mi vagyunk a találkozó esélyesei, és ahogy az eredmény is mutatja, valóban egy sima mérkőzésen vagyunk túl, amelyen sikerült a magunk játékát játszani – értékelte a meccset Kenderes Dóra, a HÉP-RÖPKE SE csapatkapitánya.

Ezzel a mérkőzéssel pedig a Röpke SE számára lezárult a Keleti A csoport alapszakasza, nem is akárhogyan, hiszen a hírös városi csapat a negyedik helyet elfoglalva feljutott a rájátszás soron következő fázisában a felsőházba, ahol a Röpke ellenfele a továbbiakban a BVSC-Zugló NB II., a Kispest SE és a Vidux-Szegedi RSE lesz. Ezzel a három csapattal is körmérkőzéses rendszerben vívnak meg a hírös városiak. –Az idei januári remek teljesítményünkkel alapoztuk meg igazán annak a lehetőségét, hogy feljuthassunk a Keleti felsőházba – értékelte a lezárult alapszakaszt a vezetőedző. – Ezt a célunkat sikeresen elértük, így aztán ettől a héttől kezdve már a legjobb nyolc csapat között folytatjuk a bajnokságot, aminek én nagyon-nagyon örülök. Remélem, hogy az elkövetkezendő mérkőzéseken is hasznos időszak elé nézünk. A szezon elején még csak célkitűzés volt a felsőházba jutás, de ezt sikerült teljesítenünk.

A HÉP-Röpke SE vasárnap 19 órai kezdettel fogadja hazai pályán a Kispest SE csapatát.