A sírból hozták vissza a meccset

Az utolsó percben lőtt góllal nyert Újpesten a ScoreGoal Kecskeméti FC az NB II. Keleti csoportjának második fordulójában. A hírös városi gárda ezzel a sikerrel megszerezte első győzelmét a 2018/2019-es bajnokságban.

Nem jól indult a mérkőzés hétfőn este a ScoreGoal Kecskeméti FC együttesének az Újpest vendégeként. A hazaiak szép lassan átvették a játék irányítását, és veszélyes kontráikkal tartották rettegésben Csővári Gábor kapust. A kecskemétiek nem találták az ellenszerét a jól védekező Újpestnek, a 19. percben pedig már gólban is megmutatkozott a lila-fehérek fölénye: Szabó Zsolt lövése után talált utat a kapu felé a labda és a bal alsó sarokban kötött ki (1–0).

Az első félidő végén a Kovács Józseffel szabálytalankodó Dollinger Gyulát kiállították, de az emberelőnyt nem sikerült kihasználniuk az SKFC játékosainak.

A második félidő ott folytatódott, ahol az első abbamaradt: meddő labdabirtoklás kecskeméti részről, és villámgyors ellentámadások hazai oldalról, melyből ismét betalált az Újpest: Póta Balázs indult meg kapura, szépen elfektetve Csővárit, majd pontosan célzott (2–0). A 28. percben Bánóczki Dániel helyzetbe verekedte magát és szépen lőtt a meglepett kapus mellett a hálóba, (1–2). Nem sokkal később Bánóczki passzolt kiválóan Dobosi Zsolthoz, aki kötényt adva a kapusnak egyenlített (2–2). A vendégek még ölelkeztek a gól után, mikor Szabó fordult le nagyszerűen, és máris ismét vezetett az Újpest (3–2). A végjátékban, a 38. percben, Bánóczki félfordulatos lövése után a kapufán csattant a labda, a kipattanóra Dobosi érkezett és az üresen tátongó kapuba lőtt (3–3). A csattanót a meccs vége előtt hatvan másodperccel láthatták a szurkolók: szép labdakihozatalt követően a vendégek megjáratták a labdát, majd egy oldalról beérkező passz Bánóczkit találta meg, aki a kivetődő kapus felett löbbölt a kapuba.

– Azt szokták mondani, hogy mindig az első győzelem a legnehezebb. Nekünk most egyben a legédesebb is, hiszen tényleg a sírból hoztuk vissza a meccset. Nagyon rossz felfogásban játszottunk az első félidőben, az Újpest futsalozott, mi pedig csak kerestük a labdát és önmagunkat is. De a bekapott gólok után felébredtünk, és jött a srácokból a hírös városi virtus. Nem szoktam játékosokat kiemelni, de a második félidőben Dobosi Zsolti és Bánóczki Dani klasszis teljesítményt nyújtott, Csővári pedig meccsben tartotta a csapatot, persze emellett a többiek is dicséretet érdemelnek, hiszen padlóról felállva, nagyot küzdve sikerült a fontos három pontot elhozni egy olyan csapat otthonából, ahol még sokan meg fognak égni – mondta Koós Károly, a Kecskemét vezetőedzője.

Újpest-220V FC–Scoregoal Kecskeméti FC 3–4 (1–0)

Budakalászi Sportcsarnok. Vezette: Juhász D. (Sipos L., Surin).

Gólszerző: Szabó Zs. (19., 30. perc), Póta (23.), ill. Bánóczki (28., 39.), Dobosi (30., 38.).