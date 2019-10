A rajtnál bennragadó Berényhez látogat a KTE

Az eddig nyeretlen Jászberényhez látogat az NB I./A csoportos bajnokság 6. fordulójában a Kecskemét. Forray Gábor, a KTE vezetőedzője amondó, hogy akkor ér sokat az Alba elleni sikerük, ha Berényben is győznek.

Legutóbbi élvonalbeli bajnokiján legyőzte az Alba Fehérvárt a Messzi István Sportcsarnokban a KTE-Duna Aszfalt férficsapata. A hírös városi együttes vezetőedzője, Forray Gábor a meccs előtt bivalyerősnek titulálta az ellenfelet. Felmerülhet a kérdés, hogy a győzelem után saját együttesét milyen jelzővel illetheti a szakember.

– Mi vagyunk az oroszlánszívűek, akik legyőzték a bivalyt – mondta nevetve Forray. – Nem kell felmagasztalni ezt a győzelmet. Nagy siker, nagyon örülünk neki. Megmutatták a fiúk, hogy hatalmas szívvel és óriási akarattal tudnak játszani. A szurkolók is értékelték ezt, nem gyakori ugyanis az olyan remek hangulat a csarnokban, mint a Fehérvár ellen. A fantasztikus közönségünk is hozzásegített bennünket a győzelemhez. Bízom benne, hogy ez megismétlődik még párszor, de én szeretek a realitás talaján maradni. A számunkra sokkal inkább az a lényeges, hogy nyertünk Szegeden, és szombaton is győzni szeretnénk Jászberényben. Jelen állás szerint nekünk az említett két együttes és a hozzájuk hasonlóak az igazi ellenfeleink. Remélem, hogy lesznek még olyan sikereink, mint az Alba ellen, de ezt nem várhatom el mindig a csapattól.

Az ellen a Jászberény ellen folytatja szombaton 18 órakor a bajnokságot a KTE, amelyik az eddigi öt meccséből mindegyiket elvesztette, így a tabella utolsójaként várja a találkozót.

– A Jászberény nem olyan erős, mint az előző szezonban, de az alapstruktúrájuk ugyanaz. Kellemetlen ellenfél, három amerikai hátvédjük van, a palánk alatt pedig két rutinos szerb játékosuk, plusz a rutinos magyarok. Ha azt nézzük, hosszabb a padjuk, mint nekünk. Valamiért bennragadtak a rajtnál, de ne felejtsük el, hogy az eddig veretlen Pécs csak három ponttal tudta legyőzni őket az otthonukban. Csakúgy, mint Szegeden, az a csapat fog nyerni, amelyik a kritikus pillanatokban higgadtabb tud maradni. Rajtunk nincs nyomás, rajtuk viszont hatalmas, mert nagy bajba kerülhetnek egy vereség esetén. Egyébként akkor ér sokat az Alba elleni sikerünk, ha Berényben is nyerünk. Akkor elmondhatom, hogy fantasztikusan rajtoltunk – tette hozzá Forray Gábor.

A forduló további párosításai, péntek: Atomerőmű SE–Zalakerámia ZTE KK, 18.45 órakor. Szombat: Szolnoki Olaj KK–Kaposvári KK, Alba Fehérvár–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely, Egis Körmend–Naturtex-SZTE-Szedeák, Sopron KC–OSE Lions, mindegyik 18 órakor. PVSK-VEOLIA–DEAC, 18.30 órakor.