A kalocsai sporik lettek a legjobbak

A hétvégén, Kecelen rendezték a 12. Boronkay László-emléktornát, amelyet az idén a Kalocsai csoport nyert meg.

Boronkay László-emléktornán évről évre a megye játékvezetői csoportjainak a csapatai csapnak össze. A torna rangját újabban maguk a játékvezetők emelik, hiszen az idén már harmadszor nyerték meg a játékvezetők országos tornáját, a Boronkay-torna győztesét az ország legjobbja adja. A viadal színvonala is egyre magasabb, hiszen nem csak megannyi volt labdarúgó fújja a sípot, lengeti a zászlót a megye pályáin, de egyre több még aktív labdarúgó is vállalkozik a játékvezetésre. Természetesen az idén is mind a hat körzet, Baja, Kalocsa, Kecskemét, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza és Kiskunhalas csapatai is részt vettek a viadalon, amelyen körmérkőzéses rendszerben vívtak meg egymással a résztvevők. A színvonalas mérkőzéseket, ugyanakkor az utolsó fordulóig kiélezett küzdelmet hozó, a szokásoknak megfelelően baráti hangulatú viadalt végül Kalocsa játékvezetői nyerték meg.

A győztes csapat tagja volt Nasz Balázs, aki civilben a Kalocsa megyei első osztályú csapatának a védője, ugyanakkor teljes joggal tagja a Kalocsai játékvezetői csoport csapatának is, hiszen évek óta játékvezetőként működik.

– Milyen szintű mérkőzéseket vezetsz?

– Bács-Kiskun megyében természetesen csak megyei másodosztályú mérkőzéseket, hiszen az első osztályban játszom, de már többször vezettem megyei első osztályú találkozókat is Csongrád megyében.

– Némileg meglepő módon a kapuban álltál. A sporik csapatában rendszeresen kapusként játszol?

– Nem, a kollégák csapatában is a mezőnyben szoktam játszani, az idén azonban szerettem volna kímélni a lábamat, és ezért kértem, hogy ezúttal hadd álljak a kapuba, hogy ne kelljen túlságosan megerőltetni.

– Milyen eredményeket játszottatok? Csak az utolsó pillanatban dőlt el a versengés.

– Igen, végig nyitott volt a torna. A Kecskemét ellen kezdtünk, ellenük 2–1-re sikerült győzni. Utána a kiskunhalasi körzetet győztük le 2–0-ra. A Kiskunfélegyházával 2–2-es döntetlent játszottunk, a Kiskőrös volt az, akit sikerült nagyobb fölénnyel legyőznünk. A végén aztán ki-ki mérkőzést játszottunk a Bajával. Ha ők győznek, ők nyerik a tornát, nekünk már a döntetlen is elég lett volna, de semmit nem bíztunk a véletlenre, 1–0-ra megvertük őket.

– Győztesként lehet az ember nagyvonalú. Tudod dicsérni az ellenfeleket is?

– Hogyne. Nyilvánvaló, hogy gálamérkőzésekről van szó, ennek ellenére, ahogy az eredményeinkből is látszik, kiélezett, szoros mérkőzéseket játszottunk. Nem is csoda, hiszen nem csak nálunk, hanem minden csapatban található komolyabb labdarúgómúlttal rendelkező játékos, sőt, olyan is, aki a játékvezetős mellett még jelenleg is aktív labdarúgó. Úgyhogy bátran mondhatom, a színvonal is megfelelő volt, a hangulat pedig, ahogy minden évben, kitűnő.

– Félig tréfás kérdés, de tréfás kérdésre is lehet akár komolyan is válaszolni. Ha a megye összes sporijából kiállítanátok egy-egy nagypályás csapatot, az megye három, megye kettő vagy megye egybe férne be?

– A félig tréfás kérdésre inkább a komolyságot mellőzve válaszolnék. Ha összeállnánk tizenegyen, ugyanakkor a bírói hármas, aki a meccseket vezeti, szintén velünk lenne, akkor lennénk tizennégyen, és úgy már meggyőződésem, hogy mindenki ellen lenne esélyünk akár a megye egyben is.

Jubileumosok és különdíjasok

A Boronkay László-tornán nem csak a labda kap szerepet, minden évben rendre ilyenkor köszöntik a jubiláló játékvezetőket is. Nem történt ez másként az idén sem. A mérkőzéseket követő ebéden előbb Holczimmer Andor, a Bács-Kiskun Megyei Játékvezetői Bizottság elnöke, majd Losonczy László, az MLSZ Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának az igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket, majd a különdíjak kiosztása előtt a megye játékvezetői karának a jubilánsai kapták meg az elismerést.

20 éve játékvezető: Fülöp József, Fülöp János, Tóth Csaba

25 éve játékvezető: Rácz Béla, Almási László, Tóth Sándor

30 éve játékvezető: Tóth István

35 éve játékvezető: Fazekas János, Suba Zoltán

Külön köszöntötték 55 éves játékvezetői működéséért Nyári Ferencet.

A torna díjazottjai:

A legjobb kapus: Keresztes Xavér (Bajai Csoport)

A legjobb játékos: Holczimmer Tamás (Kiskőrösi Csoport)

A gólkirály: Kiss Dominik (Kalocsai Csoport)

A legsportszerűbb csapat (Schneider Pál díj): Kiskunhalasi játékvezetők csapata