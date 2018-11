A Kalocsa és a Jánoshalma nyerte meg a pótlást

Két, a 7. fordulóból elmaradt mérkőzést tegnap délután pótoltak a megyei első osztályú labdarúgó-bajnokságban. A Kalocsa a győzelmével beérte a 3. helyen az Akasztót.

Akasztó FC–Jánoshalmi FC 1–2 (0–1)

Akasztó, 300 néző, vezette: Mucsi (Kovács, Maurer)

Akasztó FC: Németh – Bánszki (Podmaniczki 87.), Tratter, Megyes, Kerekes, Szabó Zs., Juhász, Kudron, Turancsik (Lázár 72.), Palla, Kósa. Edző: Szrenkó István.

Jánoshalmi FC: Urlauber – Szabó Sz., Stojanovic V. (Farkas P.), Balázs, Stojanovic M., Jesic (Dordevic 62.), Harnos (Jeszenszky 88.), Kiss B., Andelic, Farkas D., Várda. Edző: Florin Nened.

Gól: Juhász 57., illetve ­Várda 21., Harnos Zoltán D. 61. percben

Sárga lap: Kósa 58., illetve Urlauber 92., Balázs Dávid M. 31, Jesic 58., Harnos 90.

Kiállítva: Kerekes 58.

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: – Az első játékrészben a vendégek egy szép góllal szerezték meg a vezetést. A második játékrészben csapatom jól játszott, megpróbáltunk kitámadni, gólt szerezni, ami sikerült is. Ezt követően elszabadultak az indulatok, a játékvezető mindent ellenünk fújt, és ki is állította egyik játékosomat. A játék képe alapján egyáltalán nem érdemeltük meg a vereséget. Megítélésem szerint a játékvezetés nagyon sok kivetnivalót hagyott maga után.

Horváth Mihály, a Jánoshalma elnöke: – Küzdelmes mérkőzésen győzött a Jánoshalma. Durva meccs volt, rossz felfogásban játszottak a hazaiak, rugdosták játékosainkat. Az indulatok elszabadultak, a bíró kezéből kicsit kicsúszott az irányítás, de megvan a három pont, ez a lényeg.

Kalocsai FC–Duna Aszfalt TVSE 2–0 (1–0)

Kalocsa, 250 néző, vezette: Jakab (Víg-Tarsonyi, Németh)

KFC: Hegedűs – Melcher (Bányai 64.), Tóth, Follárdt (Dostyicza 71.), Vuits, Márkus (Pandúr 82.), Szabó V., Salacz (Mátyás 46.), Pintér, Busa, Rábóczki. Edző: Kohány Balázs.

TVSE: Antal – Domonics, ­Ország, Varga, Alberti (Rózsa 90.), Bálint, Steklács (­László 29.), Jelenfi (Tamás 61.), István, Hoffmann, Szabó Á. Edző: Bagi Gábor.

Gól: Follárd 23., Vuit 92. perc

Sárga lap: Domonics 20., Ország 92., Hoffmann 65.

Kohány Balázs, a Kalocsa edzője: – A szezonzáró három pontja megvan, ezzel minden pozitívumot elmondtam. Ma rossz felfogásban játszottunk, a idény leggyengébb játékát nyújtottuk. Rossz döntések sorozatát hoztuk végig a meccs folyamán, fejben és fizikailag is elfáradtunk a szezon végére. Bár meggyőződésem, hogyha az első félidőben Follárdt találata után még egyet rúgunk, akkor a második játékrészben gólzápor lett volna.

Bagi Gábor, a Tiszakécske edzője: – Ezzel a vereséggel a 9. helyen telelünk. Szívesen fogadtam volna, ha az első nyolcban végzünk, de a egész őszi és a mai teljesítményünk alapján is reális, hogy kicsúsztunk a nyolcból. A Kiskőrös ellen játszottunk múlt héten, ők is egy jó csapat, a Kalocsa is, talán ha a pár adódó lehetőségünket kihasználtuk volna, az egyik meccset hozhattuk volna ikszre.