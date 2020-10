A hajrában mentett pontot a KTE

A KTE HUFBAU a bajnokság 15. fordulójában a Szegedi VSE-t fogadta az NB III. Közép csoportjában. Nagy lehetőség kapujában állt a kecskeméti csapat, hiszen a két rivális, az élen álló FTC II. a szintén vasárnap, ám korábban lejátszott mérkőzésén pontokat veszített, tehát a KTE győzelemmel előzhetett volna, ráadásul a papírforma is hazai sikert ígért, ám végül a szervezetten és lelkesen küzdő vendégek majdnem három ponttal távoztak.

Gombos Zsoltnak ezúttal is rengeteg hiányzója volt: különböző okok miatt Vágó, Kerekes, Tóth és Constantinescu sem lépett pályára. Ezzel együtt már az első perctől nagy nyomást helyezett a hazai gárda a szegedi kapura, az első negyedórában a vendégek nem nagyon tudtak kijönni saját térfelükről. Csakhogy ez a nyomás meddőnek bizonyult, a tizenhatos előtt egy olyan szervezett falat húzott fel a térfelére visszazáró Szvese, amit a kecskeméti lila-fehérek képtelenek voltak feltörni. Az első komoly lehetőségre a 26. percig kellett várni, akkor Károly lőhetett egy visszagurított labda után, eredménytelenül. Ezen kívül nem is akadt helyzet az első játékrészben, a vendégek néhány kontráját csírájában fojtotta el a hazai védelem, ugyanakkor a hazaiak támadó szekciójából hiányzott a kellő frissesség és kreativitás, amely ahhoz kellett volna, hogy kecskeméti gólt láthasson a szurkolótábor.

A szünetben Kis Balázst is le kellett cserélni, akinek egy becsúszásnál megsérült a térde. Az 50. percben Lukács lövése pattant vissza a lécről, majd Szalai József ismételhetett, de öt méterről nem találta el fejjel a kaput. Nyomott, próbálkozott a hírös városi együttes, de távoli lövéseken kívül túl sok veszélyt nem okoztak Leindler kapusnak. Az álmatag mérkőzés csöndjét a 61. percben a szegedi Busa törte meg. A Szeged ekkor végig tudott vinni egy kontrát, amelynek a végén Busa ziccerből lőhetett a léc alá, 0–1. Az utolsó félóra hazai részről a brusztolásról szólt, küzdött, próbálkozott a hazai csapat, de menni nem akart a játék. Gombos Zsolt a hosszú sérülés után visszatérő Puskás Zoltánt is bedobta már a mérkőzés ezen szakaszában. Az utolsó tíz percet Jakab ígéretes tekerése vezette fel, ám ez fölé szállt, majd a 89. percben Panteliszt vágták fel a vendégek a tizenhatoson belül, amiért büntetőt ítélt a játékvezető. Ezúttal is Károly állt oda a labda mögé, és higgadtan a kapuba lőtt, 1–1. Az egyenlítő gól után akár a győzelmet jelentő találat is megszülethetett volna, ám Puskás Zoltán fejesét nagy bravúrral védte Leindler, így az eredmény már nem változott.

Az NB III. Közép csoportjában, a képzeletbeli dobogón továbbra is a Ferencváros második csapata áll, tizenöt mérkőzésből szerzett 34 ponttal, a második a KTE HUFBAU szintén tizenöt mérkőzésből szerzett 32 egységgel, a harmadik helyen pedig az egy mérkőzéssel kevesebbet játszott Iváncsa áll, szintén 32 ponttal.

A kecskeméti csapat a következő mérkőzését szerdán játssza, a MOL Magyar Kupában az NB I-es Kisvárdát fogadják, 13 órai kezdettel. A következő bajnokiját pedig jövő vasárnap vívja meg a KTE, 13 óra 30 perces kezdettel. Dunaharasztiban, a Taksony vendégeként.

Rendkívül csalódott vagyok – nyilatkozta a mérkőzést követően Gombos Zsolt, a kecskemétiek vezetőedzője. – Elsősorban a szurkolókat sajnálom, mert ezt a teljesítményt számomra a padon is elég nehéz volt elviselnem, nemhogy nekik. Szeretnék elnézést kérni a magam és a csapat nevében. Keresem az okokat, mert fel lettek készítve a srácok arra, hogy itt el kell felejteni a tabellát, azt, hogy ki milyen pozícióban van, itt minden meccsen, minden pontért meg kell küzdeni. Ma sem teljesítményben, sem taktikai dolgokban nem láttam azt, ami a győzelemhez kellett volna. A végén futottunk az eredmény után, egyenlítettünk, volt utána egy ziccerünk is, de ezen a meccsen nem érdemeltünk győzelmet. Mentálisan voltunk főleg gyengék ezen a napon, illetve nagyon hiányzott egy igazi vezéregyéniség a pályán. Tragédia most sincs, viszont ezek a pontvesztések nem férnek bele. Ezt a meccset gólokkal kellett volna nyerni hazai pályán.

Kelemen Balázsnak, a szegedi trénernek sem volt felhőtlen az öröme, miután nem sok hiányzott ahhoz, hogy a vendégek mind a három pontot elvihessék: – Lehetnék szomorú, de hatalmasat küzdöttek a srácok, betartottak mindent, nagyon jól működtek azok a dolgok, amik eddig akadoztak. A legnagyobb problémánk eddig a koncentrációból adódott, ezen dolgozunk, hogy ez még jobb legyen. A pohár viszont nem üres a mai napon, hanem félig tele van.

KTE HUFBAU–Szegedi VSE 1-1 (0-0)

KTE: Lékai – Gál, Asztalos, Kis (Szalai G. 46.) – Puskás G., Károly, Ludasi (Puskás Z. 73.), Jakab, Grünvald – Lukács (Pantelisz 52.), Szalai J.

SZVSE: Leindler – Kormányos, Pócs D., Csamangó, Pócs T., Hatvani J. (Kelemen V. 46.), Busa (Tóth 87.), Dóra, Papp (Ondrejó 46.), Zana, Zsoldos.

Gól: Károly (90. – büntető) ill. Busa (62.)

Sárga lap: Puskás G., Asztalos, Pantelisz ill. Csamangó, Kelemen V.