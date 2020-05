Virtuális kiállításon ismerhető meg Rodolfo élete és művészete

A Vigyázat, csalok! című virtuális kiállításon ismerhető meg Rodolfo élete és munkássága. Az érdeklődők néhány látványos trükköt is láthatnak.

A kialakult vírushelyzet miatt az elmúlt két hónapban a kulturális intézmények nagyon sokféle tartalmat tettek közzé honlapjaikon és Facebook-oldalaikon. Ezek között voltak bemutatók, videók, írásos anyagok egyaránt. A posztok elérése, lájkolása is mutatja, hogy van igény a kultúra ilyenfajta közvetítésére.

A Kecskeméti Katona József Múzeum is a közösségi oldalain naponta megjelenő sorozatokat indított. A felnőtteknek szóló Virtuális múzeumpercek egy-egy gyűjteményi darabot, múzeumi egységet, érdekes kutatási témát mutatnak be az érdeklődő közönségnek, az intézmény minden szakterületéről. A gyerekeknek szánt Kreatív múzeumpercek sorozat ismereteket közvetít és alkotásra ösztönzi a fiatalabb korosztályt.

Újdonságként jelentek meg a kiállítások online formában. Szeretnének a digitális térben más módon is megosztani élményeket és ismereteket, ezeknek egyik színterei a virtuális kiállítások. Néhány hete már nagy sikerrel debütált az intézmény a X. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé anyagát prezentáló virtuális kiállítással. A napokban pedig új virtuális kiállítással jelentkeztek Vigyázat, csalok! címmel. A beszédes cím utal a tárlat központi alakjára, Rodolfóra.

A kiállítás kapcsolódik a magyar bűvészet napjához. Május 16-án ünnepelné születésének 109. évfordulóját hazánk egyik legnépszerűbb bűvésze, Gács Rezső – ismertebb nevén Rodolfo –, akinek tiszteletére ezt a napot választották a magyar bűvészet napjává.

Rodolfo legendássá vált mondatával – Vigyázat, csalok! – a figyelemfelkeltésen túl arra a paradoxonra hívta fel a figyelmet, hogy minden csak illúzió. Ami csodának tűnik, csak az ügyes kezű bűvész mutatványa, aki nemcsak a tárgyaival játszik, hanem velünk, a nézőivel is.

Gács Rezső 33 évvel ezelőtt halt meg. A legendás és világhírű bűvész hagyatékát a Kecskeméti Katona József Múzeum Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhelye őrzi, és vándorkiállítások bemutatásával, valamint e virtuális kiállítás segítségével tartja a kulturális emlékezetben Rodolfo személyét és művészetét.

A Szórakaténuszban Fekete Anette karolta fel Rodolfo hagyatékát, az országban azon kevesek egyike, akik valóban jól ismerik a híres bűvész életét. A kiállítás vándorol az országban, legutóbb Pásztón mutatták be, és most ezekben a hetekben Pécsett lett volna látható az utazótárlat, mely időpont most csúszik néhány hónapot.

A virtuális kiállítás több lehetőséget kínál. Rodolfo élete és munkássága új szempontok szerint ismerhető meg, és olyan online tartalmak kapcsolódnak hozzá, melyek az eredeti utazókiállításban nem szerepelnek.

A Szórakaténusz gazdag Rodolfo-hagyatékkal bír, melyben kiemelt szerepet kapnak a kártyái és bűvész­eszközei. Az intézmény állandó kiállításában is helyet kapott Rodolfo munkásságának egy szelete, a közönség néhány bűvészeszközét láthatja. A játékmúzeum azonban még zárva van, így ezekben a napokban a virtuális tárlat nyújthat kikapcsolódást, szórakozást. Érdemes végigböngészni a virtuális kiállítást, ahol a sok érdekes tudnivaló mellett bűvésztrükkök is láthatók.

A Katona József Múzeum hamarosan újabb virtuális kiállításokat is bemutat, így érdemes gyakrabban felkeresni a honlapját.