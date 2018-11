Pulitzer-díjas drámát visz színre a társulat

Pulitzer-díjas darabot visz színre a kecskeméti Katona József Színház társulata. Arthur Miller Az ügynök halála című drámájának bemutató előadását pénteken tartják a Ruszt József Stúdió Színházban. Az előadásról a címszereplő feleségét, Lindát alakító Sára Bernadette színművésznővel beszélgettünk, aki szerint a történet tükörkép lehet bármely kor bármely családja számára.

– Mekkora kihívást jelent önnek az ügynök feleségének, Lindának karaktere?

– Miller egy nagyon összetett személyiséget írt meg a feleség karakterében, ezért komoly kihívásnak érzem. Linda egy nagyon tiszta, egyenes, szerető feleség és anya, mégis problémái vannak az életében, a döntéseiben. Ezt a bonyolultságot szeretném közvetíteni a nézők számára. Úgy érzem, hogy a mai családok, asszonyok, gyermeküket és férjüket szerető nők számára nagyon érdekes személyiség lehet. Döntései rávilágítanak, hogy nem vagyunk tökéletesek, mindannyian követünk el hibákat. Van, amiben ügyesek és tehetségesek vagyunk, de akad, amit az élet során elhanyagolunk. Valaminek az érdekében eldobunk olyan dolgokat, melyek fontosságát utólag teljesen tisztán látjuk. Érettebb korban ugyanis általában mérlegeljük, hogy mit rontottunk el, hol kellett volna másképp dönteni.

– Arthur Miller e drámájáért Pulitzer-díjat kapott. Ön szerint miben rejlik a történet sikerének titka?

– Úgy gondolom, hogy Miller rendkívül jól eltalálta a családi dráma lényegét. A történet megmutatja, hogy férj és feleség kapcsolata, vagy a gyerekek nevelése, egy család élete hol és hogyan csúszhat el. Ebben a családban, az őket összekötő szeretet ellenére, vannak problémák, melyeket előbb kellett volna megbeszélniük egymással. A darab rávilágít, hogy hova, meddig vezethet, ha kényelemből vagy egyszerűen rossz felfogásból halogatjuk a dolgokat, ha nem nézünk szembe a valósággal és a gondokkal.

– A mű 1949-ben született, ráadásul egy amerikai család történetét dolgozza fel. Mennyiben aktuális a hazai közönség számára?

– Véleményem szerint minden időben és bárki számára tanulságos lehet a történet, hiszen alapvetően nem társadalmi, tipikusan bizonyos korhoz fűződő, hanem általános emberi problémákat és kérdéseket dolgoz fel. Nagyon jó tükörkép lehet a mai magyar családok számára is, hiszen talán mindenki találhat párhuzamot a történet és a saját élete között. Az öregedés, elfáradás és az elembertelenedés kérdése manapság is aktuális. Korunkban is könnyedén kerülhet bárki a főszereplő helyzetébe, hogy 15 vagy éppen 30 év után egyik napról a másikra azt mondják a munkahelyén, hogy ki vagy rúgva, és holnap már nem kell bejönnöd dolgozni. Szerintem nagyon erős darab, mélyreható mondanivalóval, mely bármikor képes elgondolkodtatni és szembenézésre, egy kis önvizsgálatra késztetni a közönségét.

Szereplők, közreműködők: Willy Loman: Kőszegi Ákos

Linda: Sára Bernadette

Biff: Orth Péter

Happy: Konfár Erik e. h.

Bernard: Nagyhegyesi Zoltán

A nő: Danyi Judit

Charley: Dunai Tamás

Ben bácsi: Pál Attila

Howard Wagner: Aradi Imre

Miss Forsythe: Szegvári Juli

Stanley: Váry Károly

Letta: Fischer Lilian

Jenny: Trill Beatrix

Díszlettervező: Adrian Ganea

Jelmeztervező: Pető Kata

Zeneszerző: Trabalka Cecília

Dramaturg: O. Horváth Sára

Súgó: Ba Éva

Ügyelő: Domján Sándor,

Csitári Tamás

Rendezőasszisztens: Tóth Kata

Rendező: Porogi Dorka

