Petőfi hangját aktualizáló szülőváros-élményekről írtak verseket a félegyházi fiatalok

A 90. Ünnepi Könyvhét keretében mutatták be a Mesélő terek című antológiát a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban a napokban. A kötet elkészítése kapcsolódott a Félegyházán zajló Zöldváros projekthez – ismertette a könyvbemutatón Kállainé Vereb Mária könyvtárigazgató.

Elmondta, a Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészek Egyesülete a városi könyvtár szakmai támogatásával írt ki szépirodalmi pályázatot elsősorban a 13-17 éves félegyházi fiataloknak. A pályázat nyertesei öt alkalomból álló, képességfejlesztő irodalmi work shopon vehettek részt Miklya Zsolt költővel és Miklya Luzsányi Mónika íróval. A legjobb írások pedig a Mesélő terek című kötetben jelentek meg – részletezte az igazgatónő. Arról is beszámolt, hogy a fiatalok több téma közül is választhattak. Így például az Itt születtem én − Félegyháza Petőfi-slammel témában, Petőfi hangját aktualizáló szülőváros-élményekről írhattak a diákok. Mikor a téren − a főtérhez, városi terekhez kapcsolódó, személyes vagy képzelt élményen alapuló verseket is költhettek. Térzene témában dalokat, versetek, az Ugróiskola témában pedig a terekről és utcákról írhattak játékos gyerekverseket a félegyházi fiatalok.

A kötetben szereplő írások alkotói: Bakos Zina Abigél, Baráth Klaudia, Bodor Noémi, Búcsú Alinda, Dobi Vanda, Dobozi Bence Márk, Dorogi Sára, Farkas Emma, Farmasi Eszter, Gál Boglárka, Gémes Gellért, Horvát Emma, Kálmán Vilmos, Kerekes Kornél, Kis Vivien, Könyves Mirjam, Nemcsok Patrik, Papp Vivien, Rácz János Dominik, Rádi Dóra, Szeri Noémi, Tóth Imre Gyula, Tóth Johanna, Tóth Zsófia és Vereb Eszter.