Panorámaképeken mutatja be a halasi életet az új fotóalbum

A nemrégiben váratlanul elhunyt Szűcs Károly művészettörténész, publicista fényképeiből összeállított Kiskunhalasi panorámák címmel megjelent fotókönyvet mutatták be a napokban a Thorma János Múzeumban.

A halasi születésű Szűcs Károly az Eötvös Lóránt Tudományegyetemen szerzett diplomát, dolgozott a Magyar Nemzeti Galériában és a Képtárban, majd szülővárosba visszakerülve vezette a Halas Galériát. Publikált a helyi médiában és alkalmanként kulturális, helytörténetei cikkei jelentek meg a Petőfi Népében is. Több kiskunhalasi és környékbeli kiadvány fűződik a nevéhez.

Az életének 67. évében váratlanul elhunyt művész, halála előtt a most bemutatott albumon dolgozott, melyben ötvennégy színes panorámafényképen mutatja be a város belső és külső tereit, ünnepeit, rendezvényeit, hétköznapjait és lakosait, közszereplőit.

Fülöp Róbert polgármester köszöntőbeszédében kiemelte, hogy a most megjelent kiadvány hiánypótló, amit a helyiek mellett a Halasra látogató turistáknak is szívesen ajánl, hisz méltóképp mutatja be a várost.

A fotókönyvet Kollarics Gábor, a Bibó István Gimnázium rajztanára mutatta be a közönségnek. – Körültekintő és ösztönző, talán ez a két szó összegzi találóan a benyomásaimat, amikor Károly fotóit nézegetem. Széles látókör jellemezte, kereste a kapcsolatot a helyi közösségekkel, amiket igyekezett megbecsülni. Panorámafotó, különleges vizualitás, a körülnézés élményét adja vissza, bemutatja, hogyan változik a város arca évszakról évszakra. Alkotásaival azt üzeni, törődjünk a városunkkal és a benne élőkkel, örökítsük meg jellegzetességeit – mondta Kollarics Gábor.

A kiadvány előszavában Szűcs Károly gondolatai olvashatók, aki úgy tekintett ezekre a panorámafotókra, mint a város dinamikus önarcképére, a halasi lét albumára.

Szűcs Károly másik szenvedélye a fotózás mellett a kerékpározás volt, a Kiskunhalasi Bringabarát Klub tagjaként számos túra szervezésében vett részt. A bringabarátok nevében dr. Vancsura János emlékezett az egykori társával közös élményeikre és méltatta a frissen megjelent fotókönyvet.