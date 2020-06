Megnyílt a huszonharmadik csólyospálosi időszaki kiállítás

A magyar hősök emléknapján már látogatható volt a falu helytörténeti gyűjteményének 23. időszaki kiállítása.

– A Trianon 100 című tárlatot Szanka József szegedi magángyűjtő anyagából rendezték be, Fodor Ferenc csólyospálosi kötődésű muzeológus-néprajzkutató közreműködésével – mondta el Á. Fúrús János polgármester, akitől azt is megtudtuk, hogy a csatatérkutatással is foglalkozó gyűjtőnek családi kötődése is van a községhez.

Szanka József az 1970-es évektől foglalkozik a magyar történelem sorsfordító eseményeivel, és határainkon belül és túl is több tízezer tárgyat gyűjtött össze. A gyűjteményének anyagai egyszerre több kiállításon is láthatók Európa orszá­gaiban. A csólyospálosi tárlat gerincét a két háború időszakának dokumentumai, tárgyai képezik.

A trianoni békediktátum után született iratok legtöbbjén olvasható az ismert fogadkozás: „Hiszek egy Istenben / Hiszek egy hazában / Hiszek egy isteni örök igazságban / Hiszek Magyarország feltámadásában!” A térképek, korabeli naptárak, könyvek és a falvédők is mind az országvesztés utáni traumát idézik. A kiállításon megtekinthető az a negyvenhat dalt tartalmazó füzet is, ami a „trianoni rabság évtizedeinek gazdag kincstára”.

Az önkormányzati hivatal tőszomszédságában található gyűjteményben (Korona utca 1.) szeptember 27-ig látogatható az időszaki és a helytörténeti állandó kiállítás. A gyűjtemény vasárnap 10 és 12 óra között tart nyitva. El­térő igény esetén telefonon időpont-egyeztetés szükséges, Sisák Mihály a 30/254-5794-es számon hívható.