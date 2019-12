Legsikeresebb évét zárja a kalocsai fotós

Három kontinensen, hét országban jelentek meg vagy kaptak díjat a képei, sőt, idén ötven úgynevezett elfogadása volt, magyarán ennyi, zömmel kalocsai régióról szóló alkotását találták megjelenésre alkalmasnak a különböző szakmai bizottságok.

Összehasonlításképpen: ez azért nagy szó, mert amíg hazánkban általában három kiemelt zsűritagja van a bírálócsoportoknak, addig a nemzetközi porondon jóval több hozzáértő személynek kell megfelelni, ráadásul sokkal nagyobb a mezőny. Egy alkalommal több tízezer beküldött pályamunkából válogatták be a fotóit a végül kiállított néhány száz alkotás közé. A legnagyobb sikert – nem kis meglepetésére – egy szocifotó hozta a Távol-Keleten.

– Főleg Európában pályázom, de szoktam a tengerentúlra vagy a Távol-Keletre is. Legutóbb, csodálkozásomra, Szingapúrban fogadták el a kalocsai költőt, Gróf Jóskát ábrázoló képemet. Erre nem számítottam, mert ott nagyon erős szokott lenni a mezőny: 50-60 ezren pályáztak, és bekerültem abba a háromszázba, amelyből digitális kiállítást rendeztek – mesélte lapunknak Török Tibor. A táj- és hosszútávfutó hobbija miatt „futógráfusnak” is nevezett alkotó hozzáfűzte: a távol-keleti beválogatás nemcsak a hatalmas mezőny miatt meglepő, hanem azért is, mert az ottani ítészek inkább a nagyon színes témákat részesítik előnyben, nem az övéhez hasonló, fekete-fehér szociofotó-sorozatot, amit beküldött.

– Jövőre szeretném ­elérni a nemzetközi alapszintű fotóművészeti címet. Ennek a diplomának az a feltétele, hogy két éven belül nyolc különböző országban, legalább 40-50 különböző képet kell elfogadtatni – magyarázta a legközelebbi célkitűzést. – Nekem mindig az a legfontosabb, hogy megjelenjen a falon a képem, de ha megszerezhető ez a cím, akkor nagyon jó lenne elérni, mert persze jól hangzik – jegyezte meg mosolyogva. Elárulta: nagyon nem mindegy, hogy mely ország fotóművészeti pályázatára milyen stílusú képeket küld, hiszen szinte ahány nemzet, annyiféle ízlés. Mint mondta, a szomszédos országokban nem feltétlenül díjazzák a magyar szociofotókat, ez alól talán Szerbia kivétel, de ott is inkább a „balkáni stílusú” képek jöhetnek számításba.

Török „Töce” Tibor a legszínvonalasabb hazai pályázaton, a szentesi Alföldi Fotószalonon, a szingapúri 25. jubileumi Singapore Colour Photographic Society International Salonon, valamint a Cross Continental Circuit 2019 nemzetközi fotókörversenyen jelent meg, csak az utóbbi pár hónapban – ­utóbbi esemény egyébként három ország (Indonézia, Németország, Dél-Afrika) közös ­pályázata.