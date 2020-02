Közös tanári hangversenyt tartott az M. Bodon és a Kodály Iskola

A két iskola 10 éven keresztül egy intézményként működött: a Zeneiskola tagintézménye volt a Kodálynak. A koncertet Ifj. Somorjai József: Trubadurmollban kórusműve nyitotta.

A Kecskeméti M. Bodon Pál Alapfokú Művészeti Iskola zenetanárai és a Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola zenetanárai közös koncertjét tartották hétfőn a Kecskeméti M. Bodon Pál Zeneiskolában.

A különválás óta is maradt a kölcsönös jó viszonyon alapuló együttműködés, melynek szimbóluma a minden évben megrendezésre kerülő közös koncert. Mára már az is hagyománnyá vált, hogy ezeket a közös hangversenyeket egy kórusművel nyitják meg. Ennek kialakulásának oka, hogy a hangszeres tanárokkal a zeneismereti tárgyakat tanítók is fellépjenek. Kodály Zoltán szerint mindenkinek a torkában hangszer van, egy kórusban pedig olyan tapasztalatokat szerezhetünk, amelyeket egyedül sosem.

A kórust különböző kamara formációk követték: hallgattunk több fúvós együttest, zongora négykezest, valamint cselló triót zongorakísérettel. Az eseményen részt vett mindkét intézmény vezetője, és zenepedagógusai.