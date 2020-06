Kevesen hitték, hogy a megcsonkított Magyarország életben marad

Kiskunhalason az Országzászló emlékműnél gyűltek össze több százan, hogy megemlékezzenek a trianoni békediktátum 100. évfordulóján a határon túlra szakadt magyarokról.

A centenáriumi megemlékezésen Rideg László, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnöke idézte fel, hogy a száz évvel ezelőtt aláírt diktátum olyan sorsfordító történelmi események láncolata volt, amely Magyarország jelentős részét idegen országokhoz csatolták. – Száz évvel ezelőtt nagyon kevesen hitték, hogy ez a megcsonkított Magyarország életben marad. De megtörtént a csoda, hiszen ez az ország az elmúlt évszázadban gazdaságilag és lelkileg is talpra állt – fogalmazott Rideg László.

A megemlékezésen az országzászló felvonása majd félárbocra eresztése után az Erdélyi Csillagok Irodalmi Egyesület tagjai adtak műsort, verseket novellarészleteket olvastak fel. A város vezetői, önkormányzati képviselők, intézményvezetők, iskolák diákjai koszorúztak és virágokat helyezték el, valamint mécsest gyújtottak amit az emlékmű talapzatán helyeztek el.

Fülöp Róbert, Kiskunhalas polgármestere a megemlékezés után közösségi oldalán azt írta: fontos, hogy tudjuk mi történt, még ha elfogadni lehetetlen is. – Mégis azt mondom és vallom, hogy előre kell tekintenünk. Városunk vezetőjeként mindig az lebeg a szemem előtt, hogy van olyan három testvérvárosunk, akiket Trianon elszakított, de a szívünk és a tetteink miatt nekünk megszámlálhatatlanul sok közös ügyünk volt, van és lesz is. Az elmúlt hét évben több mint 250 magyar honfitársunk tett a Városházán állampolgársági esküt. Ezek jelentős részén polgármesterként én is közreműködtem. Nekem az ott látott könnycseppek Trianon igazi üzenete Magyarkanizsa, Sepsiszentgyörgy, Szabadka: egy vérből valók vagyunk – írta a polgármester.

Kiskunhalason este kilenc órakor a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium Kossuth utcai épületének homlokzatán egy Nagy-Magyarországot ábrázoló térképet és nemzeti színű szalagot ábrázoló fényfestéssel zárult a centenáriumi megemlékezés.