Január 30-tól Kecskeméten láthatók a római kori ezüstedények

A csoportoknak szóló időpontok jó része már betelt a Seuso-kincset Kecskeméten, a Cifrapalotában bemutató kiállításra. Tizennégy római kori ezüstedényben gyönyörködhetnek a látogatók, hosszabbított nyitvatartás mellett.

Székesfehérvár, Zalaegerszeg és Kaposvár után hamarosan Kecskemétre érkezik a Magyar Nemzeti Múzeum Seuso-kincset bemutató vándorkiállítása. A több mint 1500 évvel ezelőtt a Balaton környékén, valószínűleg a mai Polgárdi közelében élt magas rangú római tisztségviselő, Seuso ezüst étkészlete január 30-án 12 órától egészen február 18-ig tekinthető meg a Cifrapalotában, hosszabbított nyitvatartással, naponta 8–20 óráig.

A tárlat zárt ajtós kiállítás lesz, ami annyit jelent, hogy egy időben legfeljebb 40 látogató tartózkodhat a termekben. A beléptetés félóránként történik majd, ebből következik, hogy mindenkinek 30 perce lesz élni a ritka lehetőséggel, és alaposan megszemlélni a tálakat, kancsókat, vödröket. Minden egész órakor előre bejelentkezett csoportok, minden óra 30 perckor egyéni látogatók tekinthetik meg a kiállítást.

A 20 fő feletti csoportok a http://muzeum.kecskemet.hu/seuso/ oldalon regisztrálhatnak. Megnéztük: már most, három héttel a megnyitó előtt rengeteg időpont foglalt, főként a hétköznap délelőttiek és kora délutániak, viszont 16 óra után és szombaton, vasárnapon még sok szabad időpont közül választhatnak az érdeklődők. Eddig főként iskolai osztályok jelentkeztek, de mint azt Szabóné Bognár Anikó, a Katona ­József Múzeum Cifrapalota ­Kiállítóhelyének vezetője a ­Petőfi Népének elmondta: ha egy időpontra végül nem lesz csoport, akkor természetesen az egyéni látogatók is bemehetnek a kiállításra. Ők – tehát az egyedül érkezők, a házaspárok, családok, más kisebb társaságok – a 20/258-18-48-as telefonszámon jelentkezhetnek be, a múzeum munkatársával egyeztetve. Aki előzetes egyeztetés nélkül megy el, annak is nyílik esélye bejutni a kiállításra, de ezt a rendezők biztosra megígérni nem tudják, és valószínűleg ilyen esetben várakozásra is fel kell készülni – tette hozzá Szabóné Bognár Anikó.

– Természetesen nagyon örülünk a már most tapasztalható fokozott érdeklődésnek, és igyekszünk ezt a legjobb tudásunkhoz mérten kezelni. Minden kollégánk azon dolgozik, hogy a kiállítást gördülékenyen, sorban állás nélkül megtekinthessék a látogatók – mondta a Cifrapalota vezetője. Az oldalon figyelmeztetésként az is szerepel: a foglalt időpont a kiállítóterembe való belépés időpontja, előtte a jegyvásárlást és a ruhatár használatát be kell iktatni. Ha egy csoport vagy egyéni látogató a bejelentkezési időpontra nem érkezik meg, a várakozókat engedik majd be.

A Seuso-kincset két, ételek tálalására szolgáló, nagy méretű lapos tál, két további tá­laló és valószínűleg díszként is használt tál, egy mosdáshoz használt mély tál és két hozzá tartozó, geometrikus díszítésű kancsó, továbbá egy dionüszoszi ábrázolásokkal, egy állat­alakokkal és egy görög mitológiai ábrázolással díszített kancsó alkotja. Két vödör, egy illatszeres tégelyek tárolására szolgáló doboz, valamint egy amfora is része az együttesnek. A 14 nagy méretű ezüstedény össztömege 68,5 kilogramm. A kincseket a 4. század utolsó évtizedeiben vagy az 5. század elején rejthették el, feltehetően egy háborús konfliktus elől menekülve. Az ezüstedényeket egy rézüstben helyezték el úgy, hogy a nagy tálakat az üst aljába, lefelé fordítva egymásra, majd a kisebb edényeket a tetejükre fektették. A Seuso-­kincset az 1970-es években találták meg a Balatonhoz közeli Kőszárhegy környékén.