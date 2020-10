Érzéseit is beleviszi alkotásaiba a bajai dioráma készítő

Meseországban jártunk a bajai Kissné Kocsis Zsuzsannánál. A mesedioráma-­készítőnél olyan rózsabokrot is láttunk, amire közel négyszáz levelet ragasztott egyesével. Úgy érzi, a precizitás mellett az a fontos, hogy alkotásaiba a benne lévő összes érzését, szeretetét, gyengédségét bele­tegye. A művészet mellett a környezettudatosságot is lényegesnek tartja.

Kissné Kocsis Zsuzsanna mesedioráma-készítő gyermekkorában édesapja és a nagypapája közösen készítették el a Hófehérke és a hét törpe házát, kifaragták a figurákat, megfestették őket, utána egy hatalmas sziklakertbe helyezték, és ő sokat játszott az apró figurákkal a természetben.

Kisiskolás kora óta a kézművesség, az alkotás határozza meg az életét. Három éve, karácsonykor jött az ihlet, amikor kis téli tájakat rendezett be lámpásokba és nagyon nagy sikert aratott velük, ezért eldöntötte, hogy komolyabban is foglalkozni fog mesedioráma-készítéssel. Lapunknak elmondta, hogy minél összetettebb, bonyolultabb és élettel teli munkák megalkotását tűzte ki céljául.

– Nagyon szeretek újrahasznosított anyagokkal dolgozni. Például a narniás lámpásban lévő kandeláber is ilyen, megmaradt fagyipohárból, kupakokból, otthoni maradék anyagokból készült. Sajnos, Magyarországon még nagyon gyerekcipőben jár a mesedioráma-készítés, nincs hagyománya, nem úgy, mint Németországban vagy Angliában, ahol évszázadokon keresztül meg volt az anyagi háttér az arisztokráciának és a vagyonosabb polgárságnak, hogy a gyermekeiknek babaházakat, apró mesejeleneteket készíttessenek. Itthon nekem kell mindent kitalálnom, hogy mit miből tudok kialakítani, mert nincs hozzá háttér, nincs honnan beszerezni. Amióta ezzel foglalkozom, néha alig alszom, mert éjszaka jönnek az ötletek, de imádom csinálni. Ha volna gyermekem, valószínűleg nem lenne időm ezzel foglalkozni, de mivel nekünk úgy látszik, hogy ebben az életben nem az a feladatunk, hogy babánk legyen a férjemmel, úgy próbáltam kiteljesíteni az életemet, hogy nem azon kesergek, hogy mi nincs, hanem arra fókuszálok, ami megadatott. Beleteszem a bennem lévő összes érzést, szeretetet, gyengédséget, gyermeki csodát az alkotásaimba. Csak így tudom élővé varázsolni a munkáimat – mesélte Kissné Kocsis Zsuzsanna.

Jelenleg egy hatalmas Harry Potter-es diorámán dolgozik, a végső csatát szeretné megformázni. Mint mondta, itt ráadásul villamossági feladatok is lesznek, hiszen a varázslatok miatt a villámokat kell valamilyen módon hihetően megjeleníteni. A figurák közül van, amit ő készít, de van olyan is, amit megvásárol, ugyanakkor ezeket is mindig átalakítja, hogy éljen az egész mű. Többnyire minőségi polyresin anyagból készülnek, vagy süthető gyurmából.

– Volt olyan rózsabokor is, amit én építettem, közel négyszáz levelet tettem rá, egyesével kivágva, felragasztva. A virágokat és rózsákat is egyenként, kézzel készítettem, összesen negyven, különböző méretű rózsát – mondta el Kissné Kocsis Zsuzsanna.

A vírus miatti leállás neki jót tett, rengeteg megrendelése volt, jelenleg már csak jövő tavaszra vállal újabb munkákat. A legnagyobb problémája, hogy Amerikából óriási volt az érdeklődés, de még nem tudja teljesíteni őket, részben a távolság, részben a szállítás bonyolultsága miatt. Egyelőre a hazai megrendeléseket részesíti előnyben. Az alkotás folyamatáról elárulta, legtöbbször nem is látja előre, hogy mit fog készíteni.

– Ezeket a mesediorámákat szinte nem én csinálom. Olyan hihetetlen, de mintha kapnám. Egyszerűen jön, szinte sugallatként, hogy mi legyen a következő lépés. Izgalmas érzés. Arra is mindig törekszem, hogy azok a dolgok is ki legyenek dolgozva, amik nem látszanak. Ez adja a tökéletesség érzését számomra. Az egyik diorámába például egy olvasólámpát vezettem be, de nem csak látszólag, a lámpa világít, sőt, a felső világítást is megoldottam – részletezte az alkotó.

Élete első Polymer clay munkája Mr. Tumnus figurája, két és fél hétig készült, pedig soha nem szobrászkodott előtte, igaz hosszadalmas, aprólékos munka volt, de annyira megszerette, hogy őt megtartotta. Alkotásait a kozmetikai szalonjában bárki megtekintheti. A vendégei néha csak leülnek, nézik, és feltöltődnek a varázslatos mesefiguráktól, árulta el csillogó szemmel.

– Nagyon szeretek örömet adni a környezetemben élőknek, de úgy érzem, csak akkor sikerülhet, ha egész emberként élhetek, ha felvállalhatom önmagam és ki tudok teljesedni abban, amit szeretek. Mindenkinek azt javaslom, hogy legyen igazán egységben önmagával és a vágyaival, akkor az egész környezete ugyanezt az egységet fogja visszatükrözni – vallja Kissné Kocsis Zsuzsanna mese­dioráma-készítő.