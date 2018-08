Egy betegség miatt ragadott ecsetet a majsai zenetanár

Horváth Ildikó kiskunmajsai zenetanár festményeiből nyílt kiállítás a jászszentlászlói Arany János Művelődési Ház galériájában a napokban. A tárlatot dr. Karancsi Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar földrajz- és ökoturisztikai tanszékvezető egyetemi docense nyitotta meg.

Horváth Ildikó­ hivatásául a művészet egy másik ágát, a zeneművészetet választotta. Zongoratanárként a zene szeretetét adja át tanulóinak.

– A művészeknél nem ritka, hogy megpróbálkoznak más művészeti ágak megismerésével is. Az azonban már meglepő, hogy ezt a megismerést egy betegség, egy fizikai fájdalom leküzdésének vágya indítja el. Vagyis ebből is látszik, hogy egy fizikai vagy lelki gyötrelem, micsoda energiákat képes felszabadítani az emberben és annak végeredménye akár egy csodálatos műalkotás is lehet – fogalmazott a megnyitón dr. Karancsi Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar földrajz- és ökoturisztikai tanszékvezető egyetemi docense.

– A jó kép a művésztől elszakadva önálló életet él, műalkotássá válik. Ehhez még az sem kell, hogy a kép témája valós tájat, tárgyat vagy felismerhető személyt vagy embereket ábrázoljon. Ildikó képeiről legtöbbször hiányoznak a konkrét tárgyak, személyek. Ő mindig is az aktuális érzéseit próbálta megjeleníteni képein. Bevallottan soha nem úgy kezdett képeihez, hogy konkrét céljai voltak. Ő egy igazi hangulatfestő – tette hozzá a docens.

– Tudjuk róla, hogy alkotás közben mindig zenét hallgat. Őt a zene hozza lázba és teremti meg az alkotáshoz szükséges sajátos atmoszférát. Hagyja magát a zene ritmusa által vezetni. Művei a zene által kiváltott érzések improvizációinak tekinthetők. A zene üteme, a zene által kiváltott érzések vezetik az ecsetét, ezért láthatunk képein lendületes vonalvezetést, az ívek, a hullámvonalak sajátos ritmust adnak képeinek. A gyakori geometrikus formák, a pontok, a körök és annak háromdimenziós változata, a gömbök pedig egyfajta hangjegyek ebben a szférikus kottában – fejtette ki Karancsi Zoltán. ­Elmondta, Horváth Ildikó mértani pontossággal képes megszerkeszteni az elemek képi harmóniához szükséges helyét. A formák leginkább egyenes és hullámvonalak, ívek, pontok, valamint körök, de néhány konkrét elem is szerepet kap a képein, mint például egy-egy virág, illetve stilizált figura.

Horváth Ildikó festményein leginkább a meleg barnákat, vöröseket, sárgákat használja, amely árnyalatok szintén pozitív hatást váltanak ki a legtöbb emberben.

– Bár nem halljuk a zenéket, amelyek inspirálták a képek születését, mégis megmozdul bennünk valami, ami azt mutatja, hogy ránk is hatnak, érzéseket váltanak ki belőlünk is a képek, vagyis a művész sikeresen a bűvkörébe vont bennünket a műalkotásain keresztül – összegezte a tanszékvezető.

Muzsika és képzőművészet

Horváth Ildikó Kiskunmajsán, szülővárosában az Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskolában tanít. Zongora-szolfézs tanár, kamaraművész. Önéletrajzában leírja, hogy már kisgyermekként is nagyon szeretett rajzolni, festeni. A kisebb-nagyobb sikerek ellenére mégis a zenét választotta hivatásául.

Egy véletlen folytán, vesehomokgörcs hosszú órái alatt fogott újra ecsetet a kezébe, hogy elüsse valamivel az időt. Ekkor derült ki számára, hogy a zene mellett a festés a másik önkifejezési formája, életének újabb örömforrása. Soha nem tanulta a festés technikáit, minden belülről fakad, ösztönösen jön. Festés közben mindig zenét hallgat, mely egyfajta inspirációként hat rá, belső érzések alapján születnek alkotásai.