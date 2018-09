Szombaton is folytatódott Kiskőrösön a szüreti fesztivál folklór műsorral.

Mintegy 200 veterán jármű mutatkozott be szombaton a főtéren. Az ország különböző településéről érkezett gyűjtők felvonultak a városban az autóikkal és motorjaikkal. Közben a főtéri színpadon különböző zenei együttesek mutatkoztak be. A város borászai a bortéren várják vasárnap estig a megszomjazó vendégeket. A városi gazdakör is kiköltözött a központba, ahol gyönyörű gyümölcsöket árulnak az arra járóknak. A liptószentmiklósi testvérdelegáció felvidéki módon elkészített sztrapacskával várta az éhes embereket a gazdakör sátrában. A program szerint Varga Viktor és Caramel adott nagy koncertet a nagyszínpadon. vasárnap délután szüreti felvonulásra, este pedig Irigy Hónaljmirigy koncertre várják az embereket.