Novemberben is a zenétől lesz hangos az ország egyik legkedveltebb klubja

Az ország egyik legkedveltebb bulihelye továbbra is igyekszik kielégíteni a különféle zenei stílusok iránt érdeklődők igényeit. Az Akváriumban rápörögnek az MTV díjátadóra, de bepótolják az elmaradt The Death South és Péterfy Boriék koncertjét is.

Mint a közelmúltban kiderült, idén Magyarországról közvetítik világszerte az MTV EMA popkulturális díjátadó show-t, amelynek keretében megrendezésre kerül az MTV Music Week. A díjátadót megelőző egy hétben országszerte sztárzenészek hangolják a zenekedvelőket az eseményre. Ebből a hacacáréból a fővárosi Akvárium is kiveszi a részét, rögtön kezdésnek egy elég komoly bulival nyitnak, ugyanis november 5-én fellép a holland Kraak & Smaak trió, hogy bemozgassa a népet az utána következő, hajnalig tartó Necc Partyra.

Az esemény keretein belül 11-én színpadra lépnek a hazai és a nemzetközi new wave rap színtér kiemelkedő alakjai is. A közös buli nem gyengébb névsorral fut, mint Bladee / Pharaoh / Power Puff / DJ GOZTH / Slowgod. Aki nem akar megállni reggelig, az ne nagyon várjon a jegyvásárlással.

És ha már pörgés, ki más érkezne ismét hazánkba, mint a mindössze 20 évesen, az Are You With Me című számmal köztudatba berobbant Felix de Laet, közismertebb nevén Lost Frequencies. November 13-án hajnalig tartó bulival dönti be a klub falait.

Maradva a külföldi vonalon, sokak örömére végra hazánkba látogat a kanadai The Death South. Az együttes bejárta az Atlanti-óceán mindkét oldalát, megduplázva közönségüket, olyan ikonikus fesztiválokat és helyszíneket bejárva, mint a Glastonbury vagy a Red Rocks. Az ördöngős, western áztatta zene tavaly ugyan a Covid miatta elmaradt, de pótlására most sor kerül november 18-án.

Ha már a világsztároknál tartunk, november 27-én köszönthetünk egy hazánkba szintén rendszeresen visszatérő nagy favoritot, a német Alle Farbent is. A berlini DJ/producer pályafutását 2010-ben kezdte meg, az áttörésre pedig olyan nagyon sokat nem is kellett várni: mindössze két évvel később már 30.000 ember előtt zenélhetett szülővárosában.

November 17-e pedig a hip-hop ünnepe lesz, ugyanis közös bulival érkezik a hip-hop aranykorának két legendás csapata, a Lords Of The Underground és az M.O.P.

Egy nagy levegő után nézzünk rá kicsit a hazai vonalra is, ugyanis Csorba Lóciék a színpadon tuti, nem fognak jobban táncolni, mint az a közönség, ami november 6-án ereszti majd el a haját az együttes kedvenc dalaira. Mivel ez is elmaradt koncert, az eredetileg meghirdetett időpontra érvényes jegyek most is aktuálisak, a Lóci játszik bulijának FB-eseményét ezen a linken találod.

Az elhalasztott koncerteknél maradva Péterfy Boriék lemezbemutatója is végre debütálhat az Akvárium színpadán. A Péterfy Bory & Love Band: Szikra – Lemezbemutató koncert időpontja: november 27. Bori szerencsére kigyógyult a koronavírusból, ő tuti, hogy ismét úgy fog pörögni mint a vattacukor.

A teljesség igénye nélkül nem árt felhívni a zenerajongók figyelmét a Ricsárdgír szülinapi megakoncertjére, az Ohnody & Analog Balaton lemezbemutatójára vagy éppen az üstökösként be/kirobbanó Dzsúdló november 20-i sajátos hangulatú, Z-generációs, live szózuhatagára.

Egyébként pedig az Akvárium programlistáját ezen a linken lehet böngészni. A decemberi fellépősor se lesz gyengébb.

Borítókép: az átszellemült Lost Frequencies