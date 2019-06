Zoé látásáért jótékonykodtak Bácsalmáson

Kupakgyűjtéssel indult, majd ezt követően tavaly szeptemberben jótékonysági koncertet és futónapot tartottak egy bácsalmási látássérült kislány iskolai támogatására. A hét közepén pedig összegyűjtötték és elszállították az utóbbi időszakban összegyűlt hatalmas mennyiségű kupakot az egyik soltvadkerti vállalkozónak.

Zoé egy 8 éves bácsalmási kislány, koraszülöttként jött a világra. Szemében az egészséges erek mellett kóros erek is fejlődtek, melyet később próbáltak lézeres kezeléssel megállítani, de nem sikerült. A koraszülöttek ideghártya károsodása olyan szemészeti megbetegedés, amely koraszülöttek szemén alakul ki. Az általános iskola második osztályába lépő gyermek még most sem lát, csak bizonyos fénymozgást észlel.

A Bácsalmási Kulturális Központ vezetője érdeklődésünkre elmondta, hogy tavaly nyáron a Bácsalmási Kulturális Egyesület és a kisváros művelődési intézményének a megbízásából Törökné Fekete Renáta, mint főszervező és Gál Norbert, mint társszervező közösen hozták létre ezt az eseményt. Az esemény mellé állt a Korábban Érkeztem Alapítvány is, melynek alapítója dr. Rádi Katalin.

György Renáta elmondta, hogy 10 hónapja koordinálja a kupakgyűjtést. 2018 júliusában hirdették meg első alkalommal, akkor 4 gyűjtő helyet jelöltek ki Bácsalmáson. Ez a szám ugrásszerűen megnőtt, hiszen az elmúlt hetekben már 32 gyűjtőponttal büszkélkedhettek. Nemcsak a bácskai településen, hanem az ország több részén is gyűjtötték a kupakokat. Bács-Kiskun megyén kívül Borsód-Abaúj-Zemplén, Baranya, Csongrád és Pest megyében is. A támogatók szorgalmas és lelkes munkájának köszönhetően már háromszor kellett összegyűjteni és elszállítani a zsákokba összegyűjtött és tárolt műanyag kupakokat. Első alkalommal 1960, második alkalommal 2020, most pedig 1740 kilogramm árut adtak át újrahasznosításra.

Zoé szülei elmondták, hogy a korábbi támogatásokat és a kupakokból befolyt összeget látássérült kislányuk iskolai dolgainak a fedezésére fordítják. Nagyon örülnek annak, hogy ilyen sokat gyűjtöttek kupakot, hiszen ez az összeg is már több százezer forintra tehető. Szükségük van a segítségre, és ezt nagyon szépen köszönik, hiszen a beteg gyermekük iskoláztatása kissé eltér az átlagostól. Sokkal többe kerül egy speciális írógép, laptop, vagy akár egy játék beszerzése is.