Vitamincsomaggal segítik az időseket Petőfiszálláson

Immunerősítés céljával ingyenes vitamin csomaggal segíti a hetven év feletti lakosokat a petőfiszállási önkormányzat – adta hírül Szász János, polgármester az önkormányzat honlapján.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: így lesz tökéletes a sonka

Tájékoztatója szerint közel kétszáz személy kap a következő napokban almát, sárgarépát és vitaminban gazdag savanyú káposztát tartalmazó csomagot. Ugyanakkor arról is ír, hogy az önkormányzat minden kérést és igényt igyekszik teljesíteni a petőfiszállásiak egészségének védelme érdekében.

Ezért a polgármester, minden önkormányzati képviselő és a szociális intézmény dolgozói a nap 24 órájában a helyiek rendelkezésre állnak. A csütörtöki tájékoztatóból az is kiderült, hogy a Csicsergő Óvoda dolgozói jelenleg rendkívüli munkarend szerint dolgoznak és besegítenek az önkormányzat megnövekedett feladatainak ellátásába. Aktívan részt vesznek a vitamin csomagok összeállításában és a szájmaszkok varrásában is. Ugyanakkor a dajkák az önkormányzati konyhán dolgoznak, míg az intézmény többi munkatársa a hivatali-adminisztrációs és szociális tevékenységbe kapcsolódtak be.

Mindezek mellett a petőfiszállási önkormányzat is megkezdte a közterületek fertőtlenítését. A közintézmények és a buszmegállók környékét, az alapellátók (boltok, gyógyszertár, posta) előtti tereket, járdákat géppel permetezik. Míg az önkormányzat közfoglalkoztatottjai kézzel fertőtlenítik a köztereken levő padokat, korlátokat, fogantyúkat, kilincseket – olvasható a polgármester tájékoztatójában.