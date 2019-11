Visszakapja eredeti arculatát a Közösségi Ház

Hamarosan visszakapja eredeti arculatát a jászszentlászlói Közösségi Ház. A Faluvédő és Helytörténeti Egyesület lelkes tagjai ugyanis arra vállalkoztak, hogy felújítják a szépségétől megfosztott polgári épületet. Erre egy sikeres pályázat biztosít lehetőséget számukra – tudtuk meg Mészáros Lászlótól az egyesület elnökétől.

Elmondta, az elmúlt évtizedek alatt számtalan olyan durva beavatkozás történt az épületen, ami miatt elvesztette régi patináját. Korabeli fotók alapján azonban sikerült olyan nyílászárókat készíttetni, melyek szinte hajszálpontosan ugyan olyanok, mint az eredetiek. A fényképek segítenek abban is, hogy a régi homlokzati elemeket újra elkészíthessék – sorolta az elnök. Tőle azt is megtudtuk, hogy a jelenleg közösségi házként funkcionáló épület az 1900-as évek elején épült. A módos gazda, Cs. Fekete István háza volt, aki a kuláküldözés áldozata lett. Börtönbe csukták, otthonát pedig államosították és pártház lett belőle. Először a Magyar Dolgozók Pártja, majd a Magyar Szocialisa Munkáspárt használta.

A rendszerváltás után az önkormányzat tulajdonába került és idősek napközi otthonát alakítottak ki benne. Később a helyi termelőszövetkezet lett a gazdája, így az idősek otthonát elköltöztették onnan. Miután a szövetkezet tönkrement, az épület ismét az önkormányzat tulajdonába került, 2003 óta közösségi házként használják, a Faluvédő és Helytörténeti Egyesület kapta meg díjmentesen, azzal a feltétellel, hogy megtöltik élettel. Így az elmúlt évek alatt már számos kiállítást rendezett ott az egyesület, amely azt is vállalta, hogy felújítja az épületet és abban állandó helytörténeti múzeumot alakít ki. Az egyesület tagjai abban bíznak, hogy 2021-re teljesen befejeződik az épület restaurálása és megnyithatja kapuit a település történetét bemutató állandó kiállítás is. Mészáros László azt reméli, hogy látva a megújult polgári épületet a helyiek is kedvet kapnak ahhoz, hogy visszaállítsák a még meglévő hasonló épületek eredeti arculatát.