Újraindul az élet Félegyházán is

A védekezés új szakaszába lépve nemcsak az országban, de Kiskunfélegyházán is újra indult az élet. A helyi változásokról közösségi oldalán tájékoztatta a félegyháziakat Csányi József, polgármester.

Mint írja: május 5-én kedden újranyitják a piac külső, Béke téri részét (a ruha és iparcikk piacot), valamint a vásártéri zsibpiacot és csirkepiacot is. Ugyanakkor az eddigi tapasztalatok és a kormány felhatalmazása alapján változik a piac (és vele együtt a ruhapiac, valamint a zsibpiac) látogatási rendje. Ez azt jelenti, hogy a 65 év felettiek 9-11 óra között látogathatják ezeket a helyeket, a 65 év alattiak pedig 6-9 óráig valamint 11 órától zárásig. Központi szabályozás, hogy az üzletek időkorlátozás nélkül nyitva tarthatnak. A 65 év felettiekre vonatkozó szabályok nem változtak, tehát élelmiszerüzletben, drogériában, gyógyszertárban, és gyógyászati segédeszköz üzletben 9-12 óráig vásárolhatnak. A vásárlás során mindenkinek kötelező maszkot, vagy az orrot és szájat eltakaró ruhadarabot viselni.

Csányi József arról is beszámol, hogy keddtől városszerte megnyitják a játszótereket és a szabadtéri sportpályákat. Az Egészségközpontban és a város teljes területén a háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok, védőnők rendelése is újraindul. A háziorvosi és a házi gyermekorvosi praxisok heti 15 órában fogadhatnak időpontos betegeket, óránként maximum 4 főt. A miniszteri utasítás értelmében előzetes telefonos egyeztetés szükséges, és csak a megbeszélt időpont előtt 1-2 perccel kell megjelenni a rendelő várójában, a többi betegtől megtartva a 1,5 méteres távolságot. Az intézménybe kizárólag maszkban lehet belépni és a betegeken testhőmérséklet-mérést végeznek a kollégák. Aki időpont nélkül érkezik, a portaszolgálaton keresztül kap lehetőséget időpont-egyeztetésre. A szakorvosi javaslatok, jogosítványok a vészhelyzet miatt meghosszabbodnak, az adminisztratív feladatok, tehát a különböző igazolások (táppénzes igazolás, szociális ellátásokhoz szükséges igazolások, stb…) kiállítását 5 munkanap alatt kell elvégezni, az elektronikusan, postán, illetve a portán leadva juthat el a beteghez. A háziorvosi ügyelet továbbra is a veszélyhelyzet óta bevezetett szabályok szerint működik, tehát telefonos egyeztetés (76/403-104) szükséges. Fogászat esetében a miniszteri utasítás értelmében aerosol-képződéssel járó beavatkozások előtt kötelező a vírusteszt elvégzése.

A polgármesteri beszámoló kitér arra is, hogy mától megnyithatnak a teraszok és kerthelyiségek. Szeptember 1-ig az újranyitott kerthelyiségek és teraszok után nem kell közterület-használati díjat fizetni. A belvárosi parkolókban az első két órán túl is ingyenes marad a parkolás. Az önkormányzati fenntartású kulturális intézmények továbbra is zárva tartanak. A városi strand előreláthatólag május 29-én péntektől lesz látogatható. A kormányrendelet értelmében az uszoda nem nyitható meg.

A polgármesteri hivatalban személyes ügyfélfogadásra továbbra is csak telefonon egyeztetett időpontban van lehetőség – részletezte a városvezető, aki arról is beszámol, hogy Kiskunfélegyházát is kijelölték az országos reprezentatív szűrőprogram helyszínéül, így pénteken és szombaton összesen 60 félegyházi tesztelését végzik el a Szegedi Tudományegyetem szakemberei a Városi Sportcsarnokban.