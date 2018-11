Újabb ígéret az 51-es főútra

Felújíthatják az 51-es főutat az M9-es autóúttól Bajáig – tudatta közös közleményben Zsigó Róbert országgyűlési képviselő és Fercsák Róbert, a város polgármestere.

A Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat rendelkezik a térséget is érintő úthálózat-fejlesztéseiről. A politikusok arra is felhívták a figyelmet, hogy a fejlesztés része egy Sükösdöt és Érsekcsanádot is tehermentesítő elkerülő út építése. Kiemelték továbbá: a kormány ezenkívül döntött az 55. számú főút Baja és Pörböly közötti szakaszának fejlesztéséről. A korszerűsítés mellett kerékpárút is épülhet a két település között. A munkálatok megkezdésének időpontja nem ismert, erre nem tér ki a közlemény.

Az 51-es ezen szakaszának megújítását közel egy évtizede várja a térség, a főút északra fekvő részei Apostagtól Kalocsa kapujáig megújultak, majd 2010-ben ez a folyamat megakadt. Azóta az érintett Sükösd és Érsekcsanád időnként próbált információt szerezni az esetleges munkákról, mert az évek során a kiadott építési engedélyek lejártak. Tájékozódásuk során általában odáig jutottak, hogy az állam nem rendelte el az építést.

