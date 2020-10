Több száz kilogramm adományt kapott a kalocsai kutyamenhely

A közegészségügyi veszélyhelyzet miatt utoljára a koronavírus-járvány első hulláma előtt, még tavasszal hirdetett tápgyűjtést az Összefogás az Állatokért Közhasznú Alapítvány, de a napokban újra lehetett találkozni az önkénteseikkel a buszvégállomás közelében lévő szupermarketben.

A kalocsai kutyamenhely javára tartott akciót annak ellenére is jónak minősítette a szervezet vezetősége, hogy hasonló alkalmakon szinte mindig több adományt, nagyjából egytonnányi tápot szoktak bezsebelni. Így sem elégedetlenek, hiszen 654 kilogramm kutyaeledel és tészta jött össze – ezek mellé a telepen mindig hasznos takarítószereket, illetve készpénzt, 91.775 forintot is kaptak.

– Azért gondolom, hogy ez jónak számít, mert a jelenlegi helyzetben legfeljebb 500–600 kilogramm közé vártam az eredményt – mondta Békési Marianna, a menhelyet működtető alapítvány kuratóriumának elnöke.

– Pozitívumként értékelem azt is, hogy az emberek figyeltek az üzenetünkre. Azt jeleztük, hogy most inkább konzervekre lenne szükségünk, mintsem száraztápra, és zömmel ezt is kaptunk: a 654-ből több mint 400 kilogramm volt nedves eledel és szalámi – tette hozzá.

Az alapítványvezető elárulta: ekkora mennyiségű tápadománnyal is jó darabig, nagyjából két-három hónapig el vannak látva, hiszen mindennap főznek ételt az állatoknak valamilyen húsból, tésztából és rizsből, vagyis gazdaságosan használják fel, amit kapnak. A pártfogolt ebek csak akkor kapnak száraz- vagy nedves tápot, amikor valamilyen okból – például a kennelek takarítása miatt – sietni kell az etetéssel, mondta Békési Marianna. Lévén most a tél beköszöntéig biztosan van mihez nyúlni, legközelebb advent első heteiben várható, hogy a szokott helyükön újra feltűnnek a menhely aktivistái.

Békési Marianna hangsúlyozta: az állatbefogásokat továbbra is folyamatosan végzik a városban, hiszen rendszeresen kapnak bejelentéseket. Mint mondta, még mindig küszködnek a régió tavaszi szaporulatával, ami jóval kisebb gondot okozna, ha többen éltek volna az alapítvány ivartalanítási akciójával. A műtétet részben vagy akár egészben kifizetik, ha ezt a gazda igényli, és a kérését a szervezet indokoltnak találja. Részleteket erről a lehetőségről az Összefogás az Állatokért Kalocsa Facebook-oldalán lehet megtudni.